Серед них російські історики та радник Шойгу. Канада наклала санкції на пропагандистів Кремля

Міністерство закордонних справ Канади в п’ятницю оголосило про запровадження санкцій проти дев’яти фізичних та шести юридичних осіб із Росії, які займаються поширенням кремлівської дезінформації та пропаганди.

Канада наклала санкції на пропагандистів РФ

Як зазначила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, нові санкції спрямовані проти осіб, які своєю роллю в підтримуваній Кремлем організації дезінформації та пропаганди війни безпосередньо сприяють агресивній війні Росії проти України.

До санкційного списку потрапили колишній голова МЗС Росії Ігор Іванов, шестеро російських істориків і політологів, радник Шойгу Андрій Ільницький та дружина молдовського олігарха-утікача Ілана Шора Сара Шор (відома як співачка Жасмін).

Канада також запровадила санкції проти організацій, які поширюють дезінформацію. Серед них – аналітичний "Центр соціально-консервативної політики", Інститут держави і права Російської академії наук, кремлівська організація з просування Росії Russia Beyond, а також газети "Известия", "Парламентская газета" і росканал РЕН-ТВ.

Ці суб'єкти є частиною організованої мережі, метою якої є поширення неправдивих наративів і пропаганди під виглядом експертної думки з метою легітимізації невиправданого порушення Росією суверенітету і територіальної цілісності України, – пояснюють в МЗС Канади. Поширити

З 2014 року Канада запровадила санкції проти понад 2700 фізичних та юридичних осіб у Росії, Білорусі, Україні та Молдові, причетних до порушення суверенітету та територіальної цілісності України.

Що кажуть у США з приводу ефективності антиросійських санкцій

За словами глави Мінфіну США Джанет Єллен, міжнародні санкції заблокували Росії доступ до ключових ресурсів, необхідних оборонній сфері. Це підірвало здатність Кремля продовжувати злочинну війну проти України.

Новий пакет санкцій спрямовано проти майбутнього російського виробництва енергії та доходів, металургійного та гірничодобувного сектору, оборонних закупівель, а також тих, хто бере участь у підтримці військових зусиль російського уряду та іншої шкідливої діяльності.