Среди них русские историки и советник Шойгу. Канада наложила санкции на пропагандистов Кремля

Министерство иностранных дел Канады в пятницу объявило о введении санкций против девяти физических и шести юридических лиц из России, занимающихся распространением кремлевской дезинформации и пропаганды.

Канада наложила санкции на пропагандистов РФ

Как отметила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, новые санкции направлены против лиц, которые своей ролью в поддерживаемой Кремлем организации дезинформации и пропаганды войны непосредственно способствуют агрессивной войне России против Украины.

В санкционный список попали бывший глава МИД России Игорь Иванов, шестеро российских историков и политологов, советник Шойгу Андрей Ильницкий и супруга беглого молдавского олигарха Илана Шора Сара Шор (известная как певица Жасмин).

Канада также ввела санкции против организаций, распространяющих дезинформацию. Среди них – аналитический Центр социально-консервативной политики, Институт государства и права Российской академии наук, кремлевская организация по продвижению России Russia Beyond, а также газеты Известия, Парламентская газета и росканал РЕН-ТВ.

Эти субъекты являются частью организованной сети, целью которой является распространение ложных нарративов и пропаганды под видом экспертного мнения с целью легитимизации неоправданного нарушения Россией суверенитета и территориальной целостности Украины, – объясняют в МИД Канады. Поделиться

С 2014 года Канада ввела санкции против более 2700 физических и юридических лиц в России, Белоруссии, Украине и Молдове, причастных к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Что говорят в США по поводу эффективности антироссийских санкций

По словам главы Минфина США Джанет Йеллен, международные санкции заблокировали России доступ к ключевым ресурсам, необходимым в оборонной сфере. Это подорвало способность Кремля продолжать преступную войну против Украины.

Новый пакет санкций направлен против будущего российского производства энергии и доходов, металлургического и горнодобывающего сектора, оборонных закупок, а также участвующих в поддержке военных усилий российского правительства и другой вредной деятельности.