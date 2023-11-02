США ввели санкции против разработчика "Ланцетов" и родственников Кадырова

США расширили список антироссийских санкций, прибавив в него более 40 человек и десятки российских компаний.
Что известно о новых антироссийских санкциях от США
По информации Минфина США, под американские санкции попали: Почта Банк, банк "Российский стандарт", Всероссийский банк развития регионов, ХКФ банк, Абсолют банк, East West United Bank.
Санкции также были введены против разработчика российских БПЛА Ланцет Александра Захарова, а также его родных.
Кроме того, в списке теперь числятся родственники главы Чечни Рамзана Кадырова Якуб и Салман Закриевы, российский чиновник Виктор Евтухов, АФК "Система", СПБ биржа.
Список лиц, на которых были наложены санкции:
Беспрозванный Алексей Сергеевич – заместитель Минторга РФ;
Евтухов Виктор Леонидович – заместитель Минторга РФ;
Захаров Александр Вячеславович – конструктор дрона-камикадзе "Ланцет".
Также под ограничения попали граждане Ирландии, Швейцарии, Кипра, Швеции, Латвии, Турции.
Компании и организации, попавшие под санкции
МГТУ имени М. Э. Баумана
Научно-технический центр "Газпром нефти"
Предприятие "Газпром нефть – Каталитические системы"
ФАУ "Роскопстрой",
СПГ-завод "Арктик СПГ-2"
Корпорации "Аэон".
Отдельно были введены ограничения против ХКФ-банка, Российского стандарта, ВБРР, Абсолют банка, АФК Система и венчурного фонда Sistema SmartTech.
Под ограничения попали компании из Турции, ОАЭ, Китая, Люксембурга, Сингапура.
Что говорят в США по поводу эффективности антироссийских санкций
По словам главы Минфина США Джанет Йеллен, международные санкции заблокировали России доступ к ключевым ресурсам, необходимым в оборонной сфере. Это подорвало способность Кремля продолжать преступную войну против Украины.
Новый пакет санкций направлен против будущего российского производства энергии и доходов, металлургического и горнодобывающего сектора, оборонных закупок, а также участвующих в поддержке военных усилий российского правительства и другой вредной деятельности.
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