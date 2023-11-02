США ввели санкции против разработчика "Ланцетов" и родственников Кадырова
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Экономика
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США ввели санкции против разработчика "Ланцетов" и родственников Кадырова

США
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Источник:  Минфин США

США расширили список антироссийских санкций, прибавив в него более 40 человек и десятки российских компаний.

Что известно о новых антироссийских санкциях от США

По информации Минфина США, под американские санкции попали: Почта Банк, банк "Российский стандарт", Всероссийский банк развития регионов, ХКФ банк, Абсолют банк, East West United Bank.

Санкции также были введены против разработчика российских БПЛА Ланцет Александра Захарова, а также его родных.

Кроме того, в списке теперь числятся родственники главы Чечни Рамзана Кадырова Якуб и Салман Закриевы, российский чиновник Виктор Евтухов, АФК "Система", СПБ биржа.

Список лиц, на которых были наложены санкции:

  • Беспрозванный Алексей Сергеевич – заместитель Минторга РФ;

  • Евтухов Виктор Леонидович – заместитель Минторга РФ;

  • Захаров Александр Вячеславович – конструктор дрона-камикадзе "Ланцет".

Также под ограничения попали граждане Ирландии, Швейцарии, Кипра, Швеции, Латвии, Турции.

Компании и организации, попавшие под санкции

  • МГТУ имени М. Э. Баумана

  • Научно-технический центр "Газпром нефти"

  • Предприятие "Газпром нефть – Каталитические системы"

  • ФАУ "Роскопстрой",

  • СПГ-завод "Арктик СПГ-2"

  • Корпорации "Аэон".

Отдельно были введены ограничения против ХКФ-банка, Российского стандарта, ВБРР, Абсолют банка, АФК Система и венчурного фонда Sistema SmartTech.

Под ограничения попали компании из Турции, ОАЭ, Китая, Люксембурга, Сингапура.

Что говорят в США по поводу эффективности антироссийских санкций

По словам главы Минфина США Джанет Йеллен, международные санкции заблокировали России доступ к ключевым ресурсам, необходимым в оборонной сфере. Это подорвало способность Кремля продолжать преступную войну против Украины.

Новый пакет санкций направлен против будущего российского производства энергии и доходов, металлургического и горнодобывающего сектора, оборонных закупок, а также участвующих в поддержке военных усилий российского правительства и другой вредной деятельности.

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