ЕС готовит 12 пакет санкций против РФ. Он может включать запрет на импорт алмазов

27 октября в Брюсселе прошел саммит ЕС, где лидеры блока обсудили финансовую помощь Украине, долгосрочный бюджет ЕС и миграцию. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сказала, что ЕС готовит 12-й пакет санкций против РФ.

ЕС продолжит поддержку Украины

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сказала, что, несмотря на геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, внимание блока продолжает сосредотачиваться на поддержке Украины.

Мы будем продолжать доставлять крайне необходимое оружие и боеприпасы. Мы будем продолжать оказывать крайне необходимую финансовую помощь. Поделиться

ЕС сейчас проводит консультации с государствами-членами по поводу двенадцатого пакета санкций, направленных против России, сказала фон дер Ляен.

Она отметила, что блок, в частности, ищет, как сократить остаточные доходы, получаемые Россией от экспорта алмазов.

Ожидается, что Еврокомиссия также представит предложение по использованию доходов от российских активов, сказала она, добавив, что идея заключалась в изъятии сверхприбылей и направлении их через бюджет ЕС в Украину.

Live press conference at the end of the Eurosummit and European Council https://t.co/xxug5KHCyU — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 27, 2023

Что известно о выделении 50 млрд евро Украине

Ранее в этом году Европейская комиссия предложила государствам-членам внести больше средств в пересмотр общего бюджета для финансирования дополнительных общих расходов до 2027 года, включая предоставление Украине новой помощи на 50 миллиардов евро.

Существует твердое мнение, что нам нужно больше денег для Украины, и почти единодушие по этому поводу. Но очень мало согласия относительно того, где мы найдем деньги, – сказал премьер-министр Ирландии Лео Варадкар журналистам в Брюсселе. Поделиться

Решение должно быть принято на декабрьском саммите, однако Венгрия и Словакия выразили оговорку.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что стратегия ЕС по отправке денег и военной помощи Украине для борьбы с РФ потерпела крах.

Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо сказал, что в Украине властвует коррупция, и требовал, чтобы любая новая помощь включала гарантии того, что средства не будут присвоены.