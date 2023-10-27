ЕС готовит 12 пакет санкций против РФ. Он может включать запрет на импорт алмазов

27 октября в Брюсселе прошел саммит ЕС, где лидеры блока обсудили финансовую помощь Украине, долгосрочный бюджет ЕС и миграцию. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сказала, что ЕС готовит 12-й пакет санкций против РФ.
ЕС продолжит поддержку Украины
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сказала, что, несмотря на геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, внимание блока продолжает сосредотачиваться на поддержке Украины.
ЕС сейчас проводит консультации с государствами-членами по поводу двенадцатого пакета санкций, направленных против России, сказала фон дер Ляен.
Она отметила, что блок, в частности, ищет, как сократить остаточные доходы, получаемые Россией от экспорта алмазов.
Ожидается, что Еврокомиссия также представит предложение по использованию доходов от российских активов, сказала она, добавив, что идея заключалась в изъятии сверхприбылей и направлении их через бюджет ЕС в Украину.
Что известно о выделении 50 млрд евро Украине
Ранее в этом году Европейская комиссия предложила государствам-членам внести больше средств в пересмотр общего бюджета для финансирования дополнительных общих расходов до 2027 года, включая предоставление Украине новой помощи на 50 миллиардов евро.
Решение должно быть принято на декабрьском саммите, однако Венгрия и Словакия выразили оговорку.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что стратегия ЕС по отправке денег и военной помощи Украине для борьбы с РФ потерпела крах.
Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо сказал, что в Украине властвует коррупция, и требовал, чтобы любая новая помощь включала гарантии того, что средства не будут присвоены.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-