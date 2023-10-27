ЄС готує 12-й пакет санкцій проти РФ. Він може включати заборону імпорту алмазів

27 жовтня у Брюсселі пройшов саміт ЄС, де лідери блоку обговорили фінансову допомогу Україні, довгостроковий бюджет ЄС та міграцію. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що ЄС готує 12-й пакет санкцій проти РФ.

ЄС продовжить підтримку України

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що, незважаючи на геополітичну напруженість на Близькому Сході, увага блоку продовжує зосереджуватися на підтримці України.

Ми продовжуватимемо доставляти вкрай необхідну зброю та боєприпаси. Ми продовжуватимемо надавати вкрай необхідну фінансову допомогу. Поширити

ЄС зараз проводить консультації з державами-членами щодо дванадцятого пакету санкцій, спрямованих проти Росії, сказала фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що блок, зокрема, шукає, як скоротити залишкові доходи, які Росія отримує від експорту алмазів.

Очікується, що Єврокомісія також представить пропозицію щодо використання доходів від російських активів, сказала вона, додавши, що ідея полягала у вилученні надприбутків та направлення їх через бюджет ЄС в Україну.

Live press conference at the end of the Eurosummit and European Council https://t.co/xxug5KHCyU — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 27, 2023

Що відомо про виділення 50 млрд євро Україні

Раніше цього року Європейська комісія запропонувала державам-членам внести більше коштів у перегляд спільного бюджету для фінансування додаткових спільних витрат до 2027 року, включаючи надання Україні нової допомоги на 50 мільярдів євро.

Існує тверда думка, що нам потрібно більше грошей для України, і майже одностайність щодо цього. Але є дуже мало згоди щодо того, де ми знайдемо гроші, – сказав прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар журналістам у Брюсселі. Поширити

Рішення повинні ухвалити на грудневому саміті, проте Угорщина та Словаччина висловили застереження.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав, що стратегія ЄС щодо надсилання грошей і військової допомоги Україні для боротьби з РФ зазнала краху.

Новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо сказав, що в Україні панує корупція, і вимагав, щоб будь-яка нова допомога включала гарантії того, що кошти не будуть привласнені.