США ввели санкції проти розробника "Ланцетів" та родичів Кадирова

США розширили список антиросійських санкцій, додавши до нього більше 40 осіб та десятки російських компаній.

Що відомо про нові антиросійські санкції від США

За інформацією Мінфіну США, під американські санкції потрапили: Пошта Банк", банк "Російський стандарт", "Всеросійський банк розвитку регіонів", ХКФ банк, Абсолют банк, East West United Bank.

Санкції також були запроваджені проти розробника російських БпЛА “Ланцет” Олександра Захарова, а також його рідних.

Крім того, у списку тепер значаться родичі глави Чечні Рамзана Кадирова Якуб і Салман Закрієви, російський чиновник Віктор Євтухов, АФК "Система", СПБ біржа.

Список осіб, на яких було накладено санкції:

Безпрозванних Олексій Сергійович - заступник Мінторгу РФ;

Євтухов Віктор Леонідович - заступник Мінторгу РФ;

Захаров Александр Вячеславович - конструктор дрона-камикадзе "Ланцет".

Також під обмеження потрапили громадяни Ірландії, Швейцарії, Кіпру, Швеції, Латвії, Туреччини.

Компанії та організації, що потрапили під санкції

МДТУ імені М. Е. Баумана

Науково-технічний центр "Газпром нафти"

Підприємство "Газпром нафта - Каталітичні системи"

ФАУ "Роскапстрой",

СПГ-завод "Арктик СПГ-2"

Корпорації "Аеон".

Окремо було введенно обмеження проти ХКФ-банку, "Російського стандарту", ВБРР, Абсолют банку, АФК "Система" і венчурного фонду Sistema SmartTech.

Під обмеження потрапили компанії з Туреччини, ОАЕ, Китаю, Люксембургу, Сінгапуру.

Що кажуть у США з приводу ефективності антиросійських санкцій

За словами глави Мінфіну США Джанет Єллен, міжнародні санкції заблокували Росії доступ до ключових ресурсів, необхідних оборонній сфері. Це підірвало здатність Кремля продовжувати злочинну війну проти України.

Новий пакет санкцій спрямовано проти майбутнього російського виробництва енергії та доходів, металургійного та гірничодобувного сектору, оборонних закупівель, а також тих, хто бере участь у підтримці військових зусиль російського уряду та іншої шкідливої діяльності.