Среди них — владелец "Моршинской". Зеленский ввел санкции против связанных с олигархом Фридманом компаний
Категория
Украина
Дата публикации

Среди них — владелец "Моршинской". Зеленский ввел санкции против связанных с олигархом Фридманом компаний

Среди них — владелец "Моршинской". Зеленский ввел санкции против связанных с олигархом Фридманом компаний
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Источник:  Пресс-служба президента

СНБО на заседании 7 ноября принял решение о введении санкций против ряда компаний, среди которых International Distribution Systems Limited.

Украина ввела санкции против владельца "Моршинской" и "Миргородской"

Президент Украины Владимир Зеленский соответствующим указом ввел это решение в действие.

Под санкции на 10 лет попали следующие компании:

  • Sogeral Foundation;

  • Haberfield Limited;

  • Slavisilla Holdings Limited;

  • Dendar Investment Fund Limited.

Санкции на 2 года введены против:

  • Alfa Finance Holdings Limited;

  • Erasmony Limited;

  • Rissa Investments Limited;

  • International Distribution Systems Limited;

  • CTF Holdings SA

Из этих компаний в Украине самой известной является International Distribution Systems Limited. Это кипрская фирма, в которую входит группа IDS Ukraine. Владельцем группы является гражданин РФ Михаил Фридман, контролирующий в Украине ЧАО "Моршинский завод минеральных вод Оскар" и ЧАО "Миргородский завод минеральных вод".

Указ вступает в силу дня опубликования.

В Украине введут санкции против алмазных компаний РФ

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список кандидатов на санкции сразу шесть российских компаний из алмазной сферы. Это фирмы, производящие и снабжающие оборудование для добычи и обработки драгоценных камней.

Об этом сообщили в НАПК. Агентство уже направило в Службу безопасности (СБУ) Украины предложения по применению санкций против шести компаний:

  • ПО "Кристалл" специализируется на огранке алмазов. Компания является одним из крупнейших производителей бриллиантов в России. За первое полугодие 2023 г. компания импортировала товаров, в том числе оборудования для обработки алмазов и комплектующих к нему, на общую сумму более 600 тыс. дол.

  • АО "ИЦ "Буревестник" – один из крупнейших в мире производителей рентгенолюминесцентных сепараторов для алмазодобывающей промышленности. Разрабатывает и производит оборудование для российского алмазного гиганта "Алроса". За первое полугодие 2023 года "Буревестник" импортировал товаров на общую используется на алмазодобывающих предприятиях не только в самой России, но и в Анголе, ЮАР, Лесото и Зимбабве.

  • АО "Светлана-Рентген" специализируется на разработке и производстве рентгеновских трубок. Сотрудничает с "Буревестником". Например, в начале 2022 года продукция АО "Светлана-рентген" на 60 тыс долл. была экспортирована через АО "Буревестник" в ЮАР. Товар получила аффилированная компания BVSA (PTY) LTD. За первые полгода 2023 года "Светлана-рентген" экспортировала из России товаров более чем на 4,3 млн долл., а импортировала – на сумму свыше 80 тыс. дол.

  • АО "Завод бурового оборудования " разработал в пользу "Алросы" уникальную взрывозащищенную подземную буровую установку ZBO U7ex. За первое полугодие 2023 г. компания импортировала в Россию товаров более чем на 850 тыс. дол.

  • ОАО "Виогем" – один из крупнейших комплексных профильных институтов горной отрасли в СНГ. Предприятие разработало универсальную буровую установку УБД-8, предназначенную для подземного и наземного бурения разных видов скважин, которая используется на горнодобывающих предприятиях, в частности, "Алроса".

  • ООО "Конструкторское бюро электрометрии" занимается разработкой и созданием геофизической аппаратуры. В начале 2022 года снабжала измерители удельного электрического сопротивления почвы для компании Alrosa (Zimbabwe) Limited – "дочки" "Алросы" в Зимбабве.

Как отметили в НАПК, эти компании не находятся под санкциями Украины и странами санкционной коалиции. Поэтому они до сих пор свободно импортируют оборудование и другие необходимые компоненты из других государств, таких как Китай, США, Израиль, Бельгия, Индия и т.д.

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