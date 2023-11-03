США ввели санкции против россиянки за помощь российской элите в обходе ограничений

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело санкции против россиянки Екатерины Ждановой, помогавшей представителям "российской элиты" выводить миллионы долларов в обход санкций.
Что известно об обходе санкции российскими элитами
В регуляторе добавили, что из-за таких ключевых посредников как Жданова, российские элиты, группы вымогателей и "другие незаконные субъекты" пытались обойти американские и международные санкции.
Так, в марте 2022 года Жданова помогла российскому клиенту скрыть источник своего состояния, чтобы перевести более 2,3 млн долл. в Западную Европу через мошеннически открытый инвестиционный счет и покупку недвижимости, отмечают в OFAC.
Подчеркивается, что Жданова использует виртуальную валюту для облегчения крупных трансграничных транзакций – она использует организации, не подпадающие под контроль в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, такие как российская криптовалютная биржа Garantex Europe OU, определенная OFAC как подсанкционная.
Также регулятор заявляет, что Жданова осуществляет виртуальные валютные переводы от имени переехавших за границу российских олигархов.
В одном случае российский олигарх обратился к Ждановой, чтобы она от его имени перевела более 100 миллионов долларов в ОАЭ. Кроме того, Жданова способствовала предоставлению российским клиентам услуг по получению налогового резидентства в ОАЭ и, возможно, участвовала в сокрытии их личностей, добавили в OFAC.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-