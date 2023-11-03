США ввели санкции против россиянки за помощь российской элите в обходе ограничений

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело санкции против россиянки Екатерины Ждановой, помогавшей представителям "российской элиты" выводить миллионы долларов в обход санкций.

Что известно об обходе санкции российскими элитами

OFAC наложило санкции на гражданку России Екатерину Жданову за ее роль в отмывании и перемещении средств с помощью виртуальной валюты в интересах российских элит. Этот шаг отвечает обязательствам G7 бороться с уклонением от санкций и закрывать лазейки, позволяющие российскому государству, его элитам, доверенным лицам и олигархам использовать виртуальную валюту для нивелирования влияния международных санкций, говорится в заявлении. Поделиться

В регуляторе добавили, что из-за таких ключевых посредников как Жданова, российские элиты, группы вымогателей и "другие незаконные субъекты" пытались обойти американские и международные санкции.

Так, в марте 2022 года Жданова помогла российскому клиенту скрыть источник своего состояния, чтобы перевести более 2,3 млн долл. в Западную Европу через мошеннически открытый инвестиционный счет и покупку недвижимости, отмечают в OFAC.

Услуги Ждановой обеспечивают доступ к западным финансовым рынкам для российских граждан, которые в противном случае могут быть заблокированы из-за американских и международных запретов. Этот вид незаконной финансовой деятельности может быть использован для уклонения от многосторонних американских и международных санкций, говорится в сообщении. Поделиться

Подчеркивается, что Жданова использует виртуальную валюту для облегчения крупных трансграничных транзакций – она использует организации, не подпадающие под контроль в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, такие как российская криптовалютная биржа Garantex Europe OU, определенная OFAC как подсанкционная.

Также регулятор заявляет, что Жданова осуществляет виртуальные валютные переводы от имени переехавших за границу российских олигархов.

В одном случае российский олигарх обратился к Ждановой, чтобы она от его имени перевела более 100 миллионов долларов в ОАЭ. Кроме того, Жданова способствовала предоставлению российским клиентам услуг по получению налогового резидентства в ОАЭ и, возможно, участвовала в сокрытии их личностей, добавили в OFAC.