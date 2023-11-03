США запровадили санкції проти росіянки за допомогу російській еліті в обході обмежень

Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США запровадило санкції проти росіянки Катерини Жданової, яка допомагала представникам "російської еліти" виводити мільйони доларів в обхід санкцій.
Що відомо про обхід санкції російськими елітами
У регуляторі додали, що через таких ключових посередників, як Жданова, російські еліти, групи вимагачів та "інші незаконні суб'єкти" намагалися обійти американські та міжнародні санкції.
Так, у березні 2022 року Жданова допомогла російському клієнту приховати джерело своїх статків, щоб перевести понад 2,3 млн дол до Західної Європи через шахрайськи відкритий інвестиційний рахунок та купівлю нерухомості, нагололшують в OFAC.
Підкреслюється, що Жданова використовує віртуальну валюту для полегшення великих транскордонних транзакцій - вона використовує організації, які не підпадають під контроль у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, такі як російська криптовалютна біржа Garantex Europe OU, визначена OFAC як підсанкційна.
Також регулятор заявляє, що Жданова здійснює віртуальні валютні перекази від імені російських олігархів, які переїхали за кордон.
В одному випадку російський олігарх звернувся до Жданової, щоб вона від його імені перевела понад 100 мільйонів доларів до ОАЕ. Крім того, Жданова сприяла наданню російським клієнтам послуг з отримання податкового резидентства в ОАЕ і, можливо, брала участь у приховуванні їхніх особистостей, додали в OFAC.
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