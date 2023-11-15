Військовий армії РФ оприлюднив відео знищення ЗСУ позицій російської САУ під Авдіївкою
Категорія
Україна
Дата публікації

Військовий армії РФ оприлюднив відео знищення ЗСУ позицій російської САУ під Авдіївкою

Артилерія ЗСУ
Джерело:  online.ua

Військовий окупаційної армії РФ оприлюднив відео знищення бійцями ЗСУ позицій російської САУ в районі Авдіївського коксохімічного заводу. 

Що відомо про критичне становище окупаційної армії РФ в районі Авдіївки

За інформацією аналітиків OSINT-проєкту In Factum із посиланням на геолокаційні дані, позиції російської 152-мм САУ "Мста-С" було знищено за 11 км від позицій українських військових в районі Авдіївки.

Військовий окупаційної армії у відео зазначає, що САУ було знищено разом з усіма членами екіпажу.

Дрони ЗСУ літають прямо в небі, потрібно швидко бігати, щоб не потрапити під удар, поскаржився військовий РФ. Відповідний ролик злили сьогодні в мережу.

Залишки бригади, яку розбили ЗСУ, досі "не зібрали". 

Друзі, Авдіївський коксохімічний завод ось де. А ось це, на жаль, місце загибелі наших хлопців. Не наша бригада. Тут небезпечно, треба швидко бігати, тому що дрони прям в небі. А ось це, друзі, залишки від нашої САУ "МСТА-С". Ось це приліт, ще не зібрали... Велика братська могила, - заявляє російський військовий.

Що відомо про рекордні втрати армії РФ протягом минулої доби

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби злочинна армія РФ втратила в Україні 820 військових і 58 артилерійських систем.

Загальні втрати окупантів від початку війни складають:

  • особового складу – приблизно 314 тис 290 (+820);

  • танків – 5 тис 377 (+15);

  • бойових броньованих машин – 10 тис 104 (+18);

  • артилерійських систем – 7 тис 647 (+58) ;

  • РСЗВ – 884 (+2) ;

  • засобів ППО – 582 (+2) ;

  • літаків – 323 (+1) ;

  • гелікоптерів – 324;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5 тис 675 (+26) ;

  • крилатих ракет – 1 тис 562 (+1) ;

  • кораблів/катерів – 20;

  • підводних човнів – 1;

  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10 тис 20 (+47) ;

  • спеціальної техніки – 1 тис 83 (+2).

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