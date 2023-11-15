Військовий армії РФ оприлюднив відео знищення ЗСУ позицій російської САУ під Авдіївкою

Що відомо про критичне становище окупаційної армії РФ в районі Авдіївки

За інформацією аналітиків OSINT-проєкту In Factum із посиланням на геолокаційні дані, позиції російської 152-мм САУ "Мста-С" було знищено за 11 км від позицій українських військових в районі Авдіївки.

Військовий окупаційної армії у відео зазначає, що САУ було знищено разом з усіма членами екіпажу.

Дрони ЗСУ літають прямо в небі, потрібно швидко бігати, щоб не потрапити під удар, поскаржився військовий РФ. Відповідний ролик злили сьогодні в мережу.

Залишки бригади, яку розбили ЗСУ, досі "не зібрали".

Друзі, Авдіївський коксохімічний завод ось де. А ось це, на жаль, місце загибелі наших хлопців. Не наша бригада. Тут небезпечно, треба швидко бігати, тому що дрони прям в небі. А ось це, друзі, залишки від нашої САУ "МСТА-С". Ось це приліт, ще не зібрали... Велика братська могила, - заявляє російський військовий. Поширити

Що відомо про рекордні втрати армії РФ протягом минулої доби

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби злочинна армія РФ втратила в Україні 820 військових і 58 артилерійських систем.

Загальні втрати окупантів від початку війни складають: