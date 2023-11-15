Військовий армії РФ оприлюднив відео знищення ЗСУ позицій російської САУ під Авдіївкою

Військовий окупаційної армії РФ оприлюднив відео знищення бійцями ЗСУ позицій російської САУ в районі Авдіївського коксохімічного заводу.
Що відомо про критичне становище окупаційної армії РФ в районі Авдіївки
За інформацією аналітиків OSINT-проєкту In Factum із посиланням на геолокаційні дані, позиції російської 152-мм САУ "Мста-С" було знищено за 11 км від позицій українських військових в районі Авдіївки.
Військовий окупаційної армії у відео зазначає, що САУ було знищено разом з усіма членами екіпажу.
Дрони ЗСУ літають прямо в небі, потрібно швидко бігати, щоб не потрапити під удар, поскаржився військовий РФ. Відповідний ролик злили сьогодні в мережу.
Залишки бригади, яку розбили ЗСУ, досі "не зібрали".
Що відомо про рекордні втрати армії РФ протягом минулої доби
За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби злочинна армія РФ втратила в Україні 820 військових і 58 артилерійських систем.
Загальні втрати окупантів від початку війни складають:
особового складу – приблизно 314 тис 290 (+820);
танків – 5 тис 377 (+15);
бойових броньованих машин – 10 тис 104 (+18);
артилерійських систем – 7 тис 647 (+58) ;
РСЗВ – 884 (+2) ;
засобів ППО – 582 (+2) ;
літаків – 323 (+1) ;
гелікоптерів – 324;
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5 тис 675 (+26) ;
крилатих ракет – 1 тис 562 (+1) ;
кораблів/катерів – 20;
підводних човнів – 1;
автомобільної техніки та автоцистерн – 10 тис 20 (+47) ;
спеціальної техніки – 1 тис 83 (+2).
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