ЗСУ продовжують наступ у бік Мелітополя і Бахмута та відбивають атаки армії РФ в районі Мар'їнки — зведення Генштабу

Українські військові продовжують контрнаступ у бік окупованого злочинною армією РФ Мелітополя у Запорізькій області, а також - на південному фланзі в районі Бахмута на Донеччині.

Що відомо про успіхи ЗСУ та наслідки атак армії РФ по Україні

Зазначається, що за минулу добу українські військові 58 разів вступали у бій із підрозділами окупаційної російської армії.

Продовжується контрнаступ у бік Мелітополя у Запорізькій області та на південному фланзі в районі Бахмута на Донеччині.

Ворог зазнає численних втрат і виснажується уздовж усієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 13 артилерійських засобів, склад боєприпасів та засіб протиповітряної оборони противника.

У той же час російські військові злочинці протягом доби завдали 4 ракетних та 29 авіаударів, здійснили 46 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військових та об’єктах цивільної інфраструктури.

Також, Російська Федерація вчергове атакувала Україну, застосувавши зенітні керовані ракети С-300 по об’єктах цивільної інфраструктури міста Селидове Донецької області та Запоріжжя.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 20 приватних житлових будинків, 7 багатоповерхівок та інша цивільна інфраструктура.

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту