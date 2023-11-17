ЗСУ за добу знищили понад тисячу солдат РФ та десятки танків — зведення Генштабу

За добу українські військові ліквідували ще 1140 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 316 760 одиниць особового складу.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 140 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків − 5 415 (+27) од,

бойових броньованих машин − 10 132 (+11) од,

артилерійських систем − 7 712 (+29) од,

РСЗВ − 895 (+3) од,

засобів ППО − 585 (+0) од,

літаків − 323 (+0) од,

гелікоптерів − 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 709 (+20) од,

крилатих ракет − 1 563 (+0) од,

кораблів/катерів − 22 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 10 077 (+17) од,

спеціальної техніки − 1 086 (+2) од.

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де українські воїни відбили 4 атаки.

На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії поблизу Білогорівки Луганської області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де захисниками відбито 18 атак. Також, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але українські воїни тримають оборону, завдаючи противнику значних втрат. Безуспішними були наступальні дії окупантів східніше Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Тут наші воїни відбили 17 атак.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили 19 атак загарбників в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, де нашими захисниками відбито 6 атак.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.