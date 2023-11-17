У ВСУ есть успехи на левом берегу Днепра на Херсонщине — сводка Генштаба

Украинским военным удалось создать несколько плацдармов на левом берегу Днепра Херсонской области.
Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине
Отмечается, что украинские военные в течение суток 53 раза вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ и отразили безуспешные попытки атак окупантов в шести направлениях.
Продолжается наступление ВСУ в сторону оккупированного армией РФ Мелитополя в Запорожской области и на южном фланге в районе Бахмута Донецкой области.
Враг несет бешеные потери и истощается вдоль всей линии фрронта.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава и два – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шести артиллерийских средствах, одному средству противовоздушной обороны, одному пункту управления и одному составу боеприпасов противника.
В то же время преступная армия РФ в течение суток нанесла один ракетный и 24 авиаудара, совершила 18 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.
Также, РФ нанесла очередной авиационный удар по Украине, применив ударные БПЛА типа Shahed-136/131. В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены девять ударных БПЛА.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, производит обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 30 населенным пунктам, среди них Сеньковка, Клюсы, Карповичи, Леоновка Черниговской области; Заречье, Бруски, Волфин, Мирополье, Степок, Поповка Сумской области; Ветеринарное, Бударки в Харьковской области.
В Купянском направлении враг безуспешно вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки Харьковской области. Нанес авиационный удар в районе Купянска Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.
На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия в районах Васюковки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области, где Силами обороны отбиты девять атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Марково, Часов Яр, Ивановское, Клищиевка, Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Керамика, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и южнее Тоненькой Донецкой области, где Силами обороны отбито 17 атак. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Александрополь, Очеретино, Степное, Авдеевка, Северное, Нетайлово Донецкой области.
На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбиты 18 атак. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Победа, Новомихайловка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Максимилиановка, Георгиевка, Марьинка, Антоновка, Веселый Гай.
На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия южнее Водяного Донецкой области. Кроме того, противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Водяное, Урожайное Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Водяное, Угледар, Новоукраинка, Золотая Нива, Урожайное, Новополь Донецкой области.
На Запорожском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Роботы и западнее Вербового Запорожской области, где нашими защитниками отбиты три атаки. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Левадное, Полтавка, Железнодорожное, Волшебное, Малая Токмачка, Пятихатки Запорожской области.
В Херсонском направлении враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись таким населенным пунктам, как Токаревка, Садовое, Чернобаевка, Белозерка, Огромное Херсонской области, город Херсон и Солончаки Николаевской области.
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