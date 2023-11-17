У ВСУ есть успехи на левом берегу Днепра на Херсонщине — сводка Генштаба

Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что украинские военные в течение суток 53 раза вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ и отразили безуспешные попытки атак окупантов в шести направлениях.

Продолжается наступление ВСУ в сторону оккупированного армией РФ Мелитополя в Запорожской области и на южном фланге в районе Бахмута Донецкой области.

Враг несет бешеные потери и истощается вдоль всей линии фрронта.

На левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении благодаря мужеству и профессиональности украинских морских пехотинцев во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны удалось закрепиться на нескольких плацдармах. Силы обороны продолжают удерживать занимаемые рубежи, отразили шесть атак врага, проводят мероприятия по расширению занимаемого плацдарма, - говорится в возведении Генштаба. Поделиться

В течение суток авиация Сил обороны нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава и два – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шести артиллерийских средствах, одному средству противовоздушной обороны, одному пункту управления и одному составу боеприпасов противника.

В то же время преступная армия РФ в течение суток нанесла один ракетный и 24 авиаудара, совершила 18 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

Также, РФ нанесла очередной авиационный удар по Украине, применив ударные БПЛА типа Shahed-136/131. В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены девять ударных БПЛА.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта