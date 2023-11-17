Зеленский отметил успехи ВСУ на левобережье Днепра и показал фото

У ВСУ значительные успехи на левобережье Херсонской области

Президент Украины Владимир Зеленский отметил успехи украинских защитников на левобережье Херсонской области.

Левобережье Херсонской области. Наши воины. Спасибо за вашу силу, за движение вперед! Слава каждому и каждому, кто возвращает Украине свободу и справедливость! – сказал он. Поделиться

Какая ситуация на левобережье Херсона

17 ноября украинские военные заявили, что провели серию успешных действий на левом берегу Днепра в Херсонской области, который до сих пор остается захваченным Россией с февраля 2022 года. Благодаря чему ВСУ удалось закрепиться на нескольких плацдармах.

Позже в Генштабе отметили, что одна из основных задач этих операций – необходимость оттеснить российских окупантов подальше от правого берега Днепра, чтобы обезопасить гражданских от постоянных вражеских обстрелов.

В свою очередь, в разведке отметили, что закрепление Сил обороны Украины на позициях на левобережье Херсонской области может заставить российских оккупантов на этом направлении попытаться провести определенную перегруппировку.

Напомним, что 13 ноября в Минобороны РФ уже заявляли о перегруппировке войск в Херсонской области.

В Шойге быстро выпустили опровержение, назвав появление такой информации провокацией. Военные эксперты предполагают, что кто-то из аппарата российского минобороны ошибочно разослал медийщикам заготовленный "на всякий случай" релиз.