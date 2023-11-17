Генштаб назвал главную цель операций ВСУ на левобережье Днепра

Украинские защитники провели на левобережье Херсонской области ряд успешных операций. Одна из главных задач оттеснит оккупантов РФ подальше от правого берега Днепра.

Какова цель операций на левом берегу Днепра

Одна из главных целей этой работы – оттеснить врага как можно дальше от правого берега, чтобы обезопасить гражданское население от постоянных российских обстрелов.

В Генштабе уточнили, что проводятся:

диверсионные,

рейдовые,

разведывательные действия.

Выявляются пути логистического снабжения боеприпасами и продовольствия окупантов. Осуществляется разведка мест расположения личного состава и техники российско-оккупационных сил, позиций артиллерии и т.п., с целью их дальнейшего уничтожения соответствующими средствами поражения, говорится в заявлении. Поделиться

Также отмечается, что тяжелые бои в этом направлении продолжаются.

В ходе операций Силы обороны наносят российским захватчикам значительные потери в живой силе и технике.

Несмотря на достаточно серьезную линию укреплений и мощное сопротивление врага, удалось провести несколько успешных действий. Враг пытается выбить наших воинов с занимаемых позиций, из-за чего имеет большие потери . В частности, почти каждый день захватчики предпринимают от 4 до 10 таких попыток, - говорят в военном командовании. Поделиться

В результате значительных потерь враг вынужден опрокидывать подразделения по другим направлениям.

В Генштабе рассказали, что с начала проведения таких операций Силами обороны общие потери врага составили:

личного состава – 1216 убитыми и 2217 ранеными,

24 танка,

89 артиллерийских систем и минометов,

135 единиц разнообразной автомобильной техники,

48 боевых бронированных машин,

9 РСЗО,

14 плавсредств,

15 единиц специальной техники,

4 командных пункта,

29 складов с боеприпасами,

нейтрализовано 135 FPV дронов и 5 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Закрепление ВСУ на левом берегу Херсонской области

Ранее сегодня, 17 ноября, в Морской пехоте ВСУ подтвердили, что защитники провели серию успешных действий на левом берегу Днепра Херсонской области, благодаря чему удалось закрепиться на нескольких плацдармах.

Ранее на этой неделе прокремлевские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ писали о якобы решении перегруппировать оккупационные войска на левобережье Херсонщины.

В Шойге быстро выпустили опровержение, назвав появление такой информации провокацией. Военные эксперты предполагают, что кто-то из аппарата российского минобороны ошибочно разослал медийщикам заготовленный "на всякий случай" релиз.