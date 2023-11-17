Генштаб назвав головну ціль операцій ЗСУ на лівобережжі Дніпра

Українські захисники провели на лівобережжі Херсонської області низку успішних операцій. Одне з основних завдань відтіснити окупантів РФ подалі від правого берега Дніпра.
Яка ціль операцій на лівому березі Дніпра
Одна з головних цілей цієї роботи - відтіснити ворога якомога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення від постійних російських обстрілів.
У Генштабі уточнили, що проводяться:
диверсійні,
рейдові,
розвідувальні дії.
Також зауважується, що важкі бої на цьому напрямку тривають.
У ході операцій Сили оборони завдають російським загарбникам значних втрат у живій силі та техніці.
Внаслідок значних втрат ворог змушений перекидати підрозділи з інших напрямків.
У Генштабі розповіли, що від початку проведення таких операцій Силами оборони загальні втрати ворога склали:
особового складу - 1216 убитими та 2217 пораненими,
24 танки,
89 артилерійських систем та мінометів,
135 одиниць різноманітної автомобільної техніки,
48 бойових броньованих машин,
9 РСЗВ,
14 плавзасобів,
15 одиниць спеціальної техніки,
4 командні пункти,
29 складів з боєприпасами,
нейтралізовано 135 FPV дронів та 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Закріплення ЗСУ на лівому березі Херсонської області
Раніше сьогодні, 17 листопада, у Морській піхоті ЗСУ підтвердили, що захисники провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра Херсонської області, завдяки чому їм вдалося закріпитися на кількох плацдармах.
Раніше цього тижня прокремлівські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ писали про нібито рішення перегрупувати окупаційні війська на лівобережжі Херсонщини.
У Шойгу швидко випустили спростування, назвавши появу такої інформації провокацією. Військові експерти припускають, що хтось з апарату російського міноборони помилково розіслав медійникам заготовлений "про всяк випадок" реліз.
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