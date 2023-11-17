ЗСУ закріпилися на плацдармах на лівобережжі Херсонщини — Морська піхота

Українські військові провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Завдяки чому їм вдалося закріпилися на декількох плацдармах.
ЗСУ підтвердили закріплення на плацдармах на лівому березі Дніпра
Як зазначили бійці, в результаті заздалегідь спланованих заходів щодо відсічі широкомасштабної збройної агресії РФ, Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку.
У ході боїв окупанти зазнали важких втрат у живій силі та техніці. Зокрема, з початку проведення зазначених заходів ворог втратив:
особового складу - 1216 вбитими та 2217 пораненими,
24 танки,
89 артилерійських систем та мінометів,
135 одиниць різноманітної автомобільної техніки,
48 одиниць бойових броньованих машин, у тому числі БТР та БМП,
9 РСЗВ,
14 плавзасобів,
15 одиниць спеціальної техніки,
4 командні пункти,
29 складів з боєприпасами, як польових, так і стаціонарних.
Крім того, зведеним підрозділом РЕБ морської піхоти було нейтралізовано 135 FPV дронів та 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Українські морські піхотинці здійснюють вогневі ураження на лівобережжі Херсонської області та проводять дії з метою знищення ворога.
Що цьому передувало
Раніше аналітики повідомляли, що морпіхам вдалося взяти й утримати там три плацдарми. Згодом про успіхи бійців обережно почала говорити й влада.
Так, керівник ОП Андрій Єрмак, виступаючи в Інституті Гадсона у Вашингтоні, заявив, що нашим військовим вдалося переправитися через Дніпро та закріпитися на лівому березі Херсонської області.
Крім того, аналітики американського Інституту вивчення війни, також дійшли висновку, що ЗСУ закріпилися на лівому березі в Херсонській області.
Також у Силах оборони Півдня повідомляли, що на лінії від 3 до 8 кілометрів протягом узбережжя ЗСУ відтискають ворога, а лінія фронту - "досить рухлива".
Імовірно, наразі морські піхотинці утримують на лівому березі щонайменше три плацдарми: у районі Антонівського автомобільного мосту та залізничного мосту, а також населеного пункту Кринки.
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