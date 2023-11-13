У ЦНС пояснили, чому в РФ заявили про "перегрупування військ" на лівобережжі Херсонщини

Повідомлення пропагандистів РФ про нібито "перегрупування" окупаційного контингенту на лівобережжі Херсонської області може бути частиною інформаційної операції противника.

Про що свідчить заява РФ

Зазначається, що метою таких "вкидів" про вихід військ РФ з тимчасово окупованих територій Херсонської області є спроба відволікання Сил оборони України.

За інформацією місцевих, жодних відповідних рухів військ ворога не зафіксовано. Отже, можемо констатувати, що зараз відбувається інформаційна операція проти України, – вказують у Центрі. Поширити

При цьому в ЦНС наголошують, що відхід російських військ із цього регіону - справа часу, і тому "за фактом ми маємо лише передчасний реліз".

У РФ заявили про "перегрупування військ" на Херсонщині

13 листопада росЗМІ з посиланням на заяви Міноборони РФ поширили повідомлення про рішення відомства провести перегрупування військ "Дніпро" зі складу окупаційного контингенту на Херсонщині. Їх нібито зібралися відводити подалі на схід від Дніпра виходячи з "оцінки ситуації, що склалася".

Так, у Шойгу пояснювали подібні "маневри" планами звільнити частину сил, які "задіяні для наступу на інших напрямках".

При цьому трохи пізніше таку заяву у РФ про "перегрупування" цих на тимчасово окупованих районах Херсонської області було "анульовано".

До слова, раніше в Інституті вивчення війни повідомляли, що ЗСУ утримують позиції та розширюють свою присутність на лівому березі Херсонської області.

Додамо, що на думку британської розвідки, вирішальним фактором у боях за лівий берег Херсонської області стане здатність військових до інтенсивного використання артилерії.