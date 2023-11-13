В ЦНС объяснили, почему в РФ заявили о "перегруппировке войск" на левобережье Херсонщины

Сообщение пропагандистов РФ о якобы "перегруппировке" оккупационного контингента на левобережье Херсонской области может быть частью информационной операции противника.

О чем свидетельствует заявление РФ

Отмечается, что целью таких "вбросов" о выходе войск РФ с временно оккупированных территорий Херсонской области - попытка отвлечения Сил обороны Украины.

По информации местных, никаких ответных движений войск врага не зафиксировано . Итак, можем констатировать, что сейчас проходит информационная операция против Украины, – указывают в Центре. Поделиться

При этом в ЦНС отмечают, что уход российских войск из этого региона - дело времени, и поэтому "по факту мы имеем лишь преждевременный релиз".

В РФ заявили о "перегруппировке войск" в Херсонской области

13 ноября росСМИ со ссылкой на заявления Минобороны РФ распространили сообщение о решении ведомства провести перегруппировку войск "Днепр" из состава оккупационного контингента в Херсонской области. Их якобы собрались отводить подальше к востоку от Днепра исходя из "оценки сложившейся ситуации".

Так, в Шойге объясняли подобные "маневры" планами уволить часть сил, которые "задействованы для наступления на других направлениях".

При этом чуть позже такое заявление в РФ о "перегруппировке" этих на временно оккупированных районах Херсонской области было "аннулировано".

К слову, ранее в Институте изучения войны сообщалось, что ВСУ удерживают позиции и расширяют свое присутствие на левом берегу Херсонской области.

По мнению британской разведки, решающим фактором в боях за левый берег Херсонской области станет способность военных к интенсивному использованию артиллерии.