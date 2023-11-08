В США заявляют о перемещении бронетехники ВСУ на левый берег Херсонщины

Согласно данным американских аналитиков, бойцы ВСУ уже успели перебросить бронетехнику на левый берег Херсонской области.

Что происходит на левом берегу Херсонщины

Как сообщает Институт изучения войны со ссылкой на своих российских инсайдеров, украинские воины уже перебросили ограниченное количество бронетехники на восточный (левый) берег Херсонской области.

Кроме того, сообщается, что продолжаются более масштабные, чем обычно, наземные операции с участием легкой пехотной группировки примерно батальонного размера.

Российские "военкоры" 6 ноября увеличили снимок, на котором якобы снят украинский гусеничный десантный транспорт, перевозящий боевую машину пехоты на восточный берег у села Крынки (30 км северо-восточнее Херсона и 2 км от Днепра). Поделиться

Еще за прошедшие сутки начала активно распространяться информация о том, что украинская боевая машина пехоты самостоятельно пересекла реку Днепр возле Крынок.

По словам американских аналитиков, также увеличили отдельные кадры 7 ноября, на которых якобы виден уничтоженный западный бронетранспортер-амфибия в неустановленном месте на восточном берегу.

Согласно данным российских источников, один или два украинских БТРа пересекли Днепр возле Крынок.

Другие российские оккупанты утверждают, что бойцы ВСУ даже перебросили в этот район несколько бронетранспортеров.

К какому выводу пришел ISW

Согласно последним данным, более 300 украинских воинов (примерно батальон) действуют на восточном берегу в районе Крынок.

Кроме того, нашей армии удается удерживать позиции в центре Крынок и близлежащих районах.