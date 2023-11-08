У США заявляють про переміщення бронетехніки ЗСУ на лівий берег Херсонщини

Згідно з даними американських аналітиків, бійці ЗСУ уже встигли перекинути бронетехніку на лівий берег Херсонської області.

Що відбувається на лівому березі Херсонщини

Як повідомляє Інститут вивчення війни з посиланням на своїх російських інсайдерів, українські воїни перекинули обмежену кількість бронетехніки на східний (лівий) берег Херсонської області.

Окрім того, наголошується, що продовжують більш масштабні, ніж зазвичай, наземні операції за участю легкого піхотного угруповання приблизно батальйонного розміру.

Російські "воєнкори" 6 листопада збільшили знімок, на якому нібито знято український гусеничний десантний транспорт, що перевозить бойову машину піхоти на східний берег біля села Кринки (30 км на північний схід від Херсона і 2 км від Дніпра). Поширити

Ще минулої доби почала активно поширюватися інформація про те, що українська бойова машина піхоти самостійно перетнула річку Дніпро біля Кринок.

За словами американських аналітиків, також збільшили окремі кадри 7 листопада, на яких нібито видно знищений західний бронетранспортер-амфібія у невстановленому місці на східному березі.

Згідно з даними російських джерел, що один або два українських БТРа перетнули Дніпро біля Кринок.

Інші російські окупанти стверджують, що бійці ЗСУ навіть перекинули в цей район кілька бронетранспортерів.

До якого висновку дійшов ISW

Згідно з останніми даними, понад 300 українських воїнів (приблизно батальйон) діють на східному березі в районі Кринок.

Окрім того, нашій армії вдається утримувати позиції в центрі Кринок та прилеглих районах.