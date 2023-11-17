ВСУ закрепились на плацдармах на левобережье Херсонщины — Морская пехота

Украинские военные провели серию успешных действий на левом берегу Днепра Херсонской области. Благодаря чему им удалось закрепиться на нескольких плацдармах.

ВСУ подтвердили закрепление на плацдармах на левом берегу Днепра

Как отметили бойцы, в результате заранее спланированных мероприятий по отражению широкомасштабной вооруженной агрессии РФ Силы обороны Украины провели серию успешных действий на левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении.

"Благодаря мужеству и профессиональности украинским морским пехотинцам, во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны, удалось закрепиться на нескольких плацдармах" , - говорится в сообщении. Поделиться

В ходе боев оккупанты понесли тяжелые потери в живой силе и технике. В частности, с начала проведения указанных мероприятий враг потерял:

личного состава – 1216 убитыми и 2217 ранеными,

24 танка,

89 артиллерийских систем и минометов,

135 единиц разнообразной автомобильной техники,

48 единиц боевых бронированных машин, в том числе БТР и БМП,

9 РСЗО,

14 плавсредств,

15 единиц специальной техники,

4 командных пункта,

29 складов с боеприпасами, как полевых, так и стационарных.

Кроме того, сводным подразделением РЭБ морской пехоты было нейтрализовано 135 FPV дронов и 5 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Украинские морские пехотинцы производят огневые поражения на левобережье Херсонской области и проводят действия с целью уничтожения врага.

Что этому предшествовало

Ранее аналитики сообщали, что морпехам удалось взять и удержать там три плацдарма. Впоследствии об успехах бойцов осторожно стали говорить и власти.

Так, руководитель ОП Андрей Ермак, выступая в Институте Гадсона в Вашингтоне, заявил, что нашим военным удалось переправиться через Днепр и закрепиться на левом берегу Херсонской области.

Кроме того, аналитики американского Института изучения войны также пришли к выводу, что ВСУ закрепились на левом берегу в Херсонской области.

Также в Силах обороны Юга сообщали, что на линии от 3 до 8 километров на протяжении побережья ВСУ оттесняют врага, а линия фронта – "достаточно подвижная".

Вероятно, морские пехотинцы удерживают на левом берегу по меньшей мере три плацдарма: в районе Антоновского автомобильного моста и железнодорожного моста, а также населенного пункта Крынки.