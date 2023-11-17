Зеленський відзначив успіхи ЗСУ на лівобережжі Дніпра та показав фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський відзначив успіхи ЗСУ на лівобережжі Дніпра та показав фото

Володимир Зеленський
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відзначив успіхи українських Сил оборони на лівобережжі Херсонської області.

У ЗСУ значні успіхи на лівобережжі Херсонської області

Президент України Володимир Зеленський відзначив успіхи українських захисників на лівобережжі Херсонської області.

Лівобережжя Херсонської області. Наші воїни. Дякую за вашу силу, за рух уперед! Слава кожному й кожній, хто повертає Україні свободу та справедливість! - сказав він.

Яка ситуація на лівобережжі Херсонщини

17 листопада українські військові заявили, що провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра на Херсонщині, який досі залишається захопленим Росією з лютого 2022 року. Завдяки чому ЗСУ вдалося закріпитися на кількох плацдармах.

Пізніше в Генштабі зазначили, що одне з основних завдань цих операцій - необхідність відтіснити російських окупантів подалі від правого берега Дніпра, щоб убезпечити цивільних від постійних ворожих обстрілів.

Своєю чергою в розвідці зазначили, що закріплення Сил оборони України на позиціях на лівобережжі Херсонської області може змусити російських окупантів на цьому напрямку спробувати провести певне перегрупування.

Нагадаємо, що 13 листопада в Міноборони РФ вже заявляли про перегрупування військ у Херсонській області.

У Шойгу швидко випустили спростування, назвавши появу такої інформації провокацією. Військові експерти припускають, що хтось з апарату російського міноборони помилково розіслав медійникам заготовлений "про всяк випадок" реліз.

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