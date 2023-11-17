ЗСУ мають успіхи на лівому березі Дніпра на Херсонщині — зведення Генштабу

Українським військовим вдалось створити кілька плацдармів на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Що відомо про успіхи ЗСУ та наслідки атак армії РФ по Україні

Зазначається, що українські військові протягом доби 53 рази вступали у бій з підрозділами злочинної армії РФ та відбили безуспішні спроби атак окупантів на шести напрямках.

Продовжується наступ ЗСУ у бік окупованого армією РФ Мелітополя у Запорізькій області та на південному фланзі в районі Бахмута на Донеччині.

Ворог зазнає шалених втрат та виснажується уздовж усієї лінії фрронту.

На лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку, завдяки мужності та професійності українських морських піхотинців, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, вдалося закріпитися на декількох плацдармах. Сили оборони продовжують утримувати займані рубежі, відбили шість атак ворога, проводять заходи щодо розширення займаного плацдарму, - йдеться у зведенні Генштабу. Поширити

Протягом доби авіація Сил оборони завдала десять ударів по районах зосередження особового складу та два - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шести артилерійських засобах, одному засобу протиповітряної оборони, одному пункту управління та одному складу боєприпасів противника.

У то же час злочинна армія РФ протягом доби завдала один ракетний та 24 авіаудари, здійснила 18 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військових та об’єктах цивільної інфраструктури.

Також, РФ завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131. В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено девʼять ударних БпЛА.

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту