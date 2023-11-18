Кремлевская пропаганда распространяет фейк о переходе лётчика ВСУ на сторону армии РФ

Подконтрольные Кремлю пропагандистские СМИ в России распространяют ложь о якобы переходе украинского пилота Су-27 на сторону преступной армии РФ.

Что известно о новой ИПСО кремлевской пропаганды

Пропагандисты заявляют, что якобы украинский пилот скрылся и прилетел на Су-27.

В частности, в российских Telegram-каналах была распространена информация, что якобы о бегстве украинского пилота заявил Алексей Воевода (который сам является военным летчиком, пилотом вертолета Ка-52).

Воевода утверждал, что смог организовать бегство командира звена, старшего офицера ВВС ВСУ.

Как заявил блогер, лётчик якобы смог долететь на похищенном Су-27 и сейчас с ним работают спецслужбы.

Также российские пропагандистские СМИ ссылаются на экс-министра информации "ДНР" Данилу Бессонову, по словам которого, украинский летчик якобы тайно сотрудничал с российскими военными с самого начала военного вторжения РФ в Украину.

Что говорят в ГУР

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, распространяемая кремлевскими пропагандистами информация не соответствует действительности.

Это примитивное и просроченное ИПСО уровня максимально пьяного Медведева в ответ на массовую сдачу в плен и переход на сторону Украины российских окупантов, в том числе офицеров, а также пилотов с техникой, - отметил Юсов. Поделиться

Что известно о рекордных потерях армии РФ в течение ноября этого года

По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, потери преступной армии РФ в Украине растут безумными темпами.

Он отметил, что только в течение трети этого месяца их уже больше, чем за некоторые предыдущие месяцы.

Аналитик убежден, что росту вражеских потерь способствовало значительное уменьшение использования военной техники и дисбаланс между потерями в живой силе и технике.

В первую очередь это обусловлено перегруппировкой механизированной компоненты по ряду направлений, а на самом ожесточенном – Авдеевском, накоплением перед очередной волной наступления. Именно поэтому, чтобы не сбавлять ритм давления, беспощадно в поле гонят человеческий ресурс, - объясняет Коваленко. Поделиться

Он прогнозирует, что показатель уничтоженных оккупантов за ноябрь может оказаться "крайне высоким, если не совсем - рекордным".