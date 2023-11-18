Кремлевская пропаганда распространяет фейк о переходе лётчика ВСУ на сторону армии РФ

Подконтрольные Кремлю пропагандистские СМИ в России распространяют ложь о якобы переходе украинского пилота Су-27 на сторону преступной армии РФ.
Что известно о новой ИПСО кремлевской пропаганды
Пропагандисты заявляют, что якобы украинский пилот скрылся и прилетел на Су-27.
В частности, в российских Telegram-каналах была распространена информация, что якобы о бегстве украинского пилота заявил Алексей Воевода (который сам является военным летчиком, пилотом вертолета Ка-52).
Воевода утверждал, что смог организовать бегство командира звена, старшего офицера ВВС ВСУ.
Как заявил блогер, лётчик якобы смог долететь на похищенном Су-27 и сейчас с ним работают спецслужбы.
Также российские пропагандистские СМИ ссылаются на экс-министра информации "ДНР" Данилу Бессонову, по словам которого, украинский летчик якобы тайно сотрудничал с российскими военными с самого начала военного вторжения РФ в Украину.
Что говорят в ГУР
По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, распространяемая кремлевскими пропагандистами информация не соответствует действительности.
Что известно о рекордных потерях армии РФ в течение ноября этого года
По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, потери преступной армии РФ в Украине растут безумными темпами.
Он отметил, что только в течение трети этого месяца их уже больше, чем за некоторые предыдущие месяцы.
Аналитик убежден, что росту вражеских потерь способствовало значительное уменьшение использования военной техники и дисбаланс между потерями в живой силе и технике.
Он прогнозирует, что показатель уничтоженных оккупантов за ноябрь может оказаться "крайне высоким, если не совсем - рекордным".
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