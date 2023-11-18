Кремлівська пропаганда поширює фейк про перехід льотчика ЗСУ на бік армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Кремлівська пропаганда поширює фейк про перехід льотчика ЗСУ на бік армії РФ

Су-27
Джерело:  online.ua

Підконтрольні Кремлю пропагандистські ЗМІ в Росії поширюють брехню про нібито перехід українського пілота Су-27 на бік злочинної армії РФ. 

Що відомо про нову ІПСО кремлівської пропаганди

Пропагандисти заявляють, що нібито український пілот втік та прилетів на Су-27.

Зокрема, у російських Telegram-каналах було поширено інформацію, що нібито про втечу українського пілота заявив Олексій Воєвода (який сам є військовим льотчиком, пілотом вертольота Ка-52).

Воєвода стверджував, що зміг організувати втечу командира ланки, старшого офіцера ВПС ЗСУ.

Як заявив блогер, льотчик нібито зміг долетіти на викраденому Су-27 і зараз з ним працюють спецслужби.

Також російські пропагандистські ЗМІ посилаються на екс-міністра інформації "ДНР" Данила Безсонова, за словами якого, український льотчик нібито таємно співпрацював з російськими військовими з самого початку військового вторгнення РФ в Україну.

Що кажуть у ГУР

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, поширювана кремлівськими пропагандистами інформація не відповідає дійсності.

Це примітивне і прострочене ІПСО рівня максимально п'яного Медведєва у відповідь на масову здачу в полон і перехід на бік України російських окупантів, зокрема офіцерів, а також пілотів з технікою, - зазначив Юсов.

Що відомо про рекордні втрати армії РФ протягом листопада цього року

За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, втрати злочинної армїі РФ в Україні зростають шаленими темпами.

Він зазначив, що тільки у продовж третини цього місяця їх вже більше, а ніж за деякі попередні місяці.

Аналітик переконаний, що зростанню ворожих втрат сприяли значне зменшення використання військової техніки та дисбаланс між втратами у живій силі та техніці.

В першу чергу це обумовлено перегрупуванням механізованої компоненти по ряду напрямків, а на найзапеклішому - Авдіївському, накопиченням перед черговою хвилею наступу. Саме тому, щоб не зменшувати ритм тиску, нещадно в полі женуть людський ресурс, - пояснює Коваленко.

Він прогнозує, що показник знищених окупантів за листопад може виявитися "вкрай високим, якщо не зовсім – рекордним".

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