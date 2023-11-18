Кремлівська пропаганда поширює фейк про перехід льотчика ЗСУ на бік армії РФ

Підконтрольні Кремлю пропагандистські ЗМІ в Росії поширюють брехню про нібито перехід українського пілота Су-27 на бік злочинної армії РФ.
Що відомо про нову ІПСО кремлівської пропаганди
Пропагандисти заявляють, що нібито український пілот втік та прилетів на Су-27.
Зокрема, у російських Telegram-каналах було поширено інформацію, що нібито про втечу українського пілота заявив Олексій Воєвода (який сам є військовим льотчиком, пілотом вертольота Ка-52).
Воєвода стверджував, що зміг організувати втечу командира ланки, старшого офіцера ВПС ЗСУ.
Як заявив блогер, льотчик нібито зміг долетіти на викраденому Су-27 і зараз з ним працюють спецслужби.
Також російські пропагандистські ЗМІ посилаються на екс-міністра інформації "ДНР" Данила Безсонова, за словами якого, український льотчик нібито таємно співпрацював з російськими військовими з самого початку військового вторгнення РФ в Україну.
Що кажуть у ГУР
За словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, поширювана кремлівськими пропагандистами інформація не відповідає дійсності.
Що відомо про рекордні втрати армії РФ протягом листопада цього року
За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, втрати злочинної армїі РФ в Україні зростають шаленими темпами.
Він зазначив, що тільки у продовж третини цього місяця їх вже більше, а ніж за деякі попередні місяці.
Аналітик переконаний, що зростанню ворожих втрат сприяли значне зменшення використання військової техніки та дисбаланс між втратами у живій силі та техніці.
Він прогнозує, що показник знищених окупантів за листопад може виявитися "вкрай високим, якщо не зовсім – рекордним".
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-