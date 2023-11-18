На оккупированной Херсонщине около 20 российских военных сбежали с позиций — Генштаб ВСУ

На левом берегу Днепра под Херсоном, временно оккупированном армией РФ, дезертировали с боевых позиций солдаты одного из подразделений.

Дезертиры Левого Берега

В подразделениях армии РФ, расположенных на Левобережье Днепра в Херсонской области, участились случаи дезертирства.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Так, в районе населенного пункта Крынки Херсонской области дезертировали около 20 военнослужащих. Они служат в составе 144 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.

Оккупанты самовольно оставили боевые позиции.

Именно возле этого населенного пункта проходят тяжелые бои. ВСУ продолжают контрнаступление.

Что происходит на левом берегу Днепра в Херсонской области

По информации руководительницы Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, случаи дезертирства со стороны военных оккупационной российской армии на левом берегу Днепра на Херсонщине единичны, поскольку командование пытается удержать оккупантов на позициях.

У них процветает дезертирство. Это нравственно-психологический дух оккупационного войска. Они действительно пытаются выискивать способы оттуда выбраться, но это единичные случаи, – отмечает Гуменюк. Поделиться

Она подчеркнула, что внимание командования оккупационной российской армии на левом берегу Днепра сосредоточено на удержании подразделений на определенных позициях.

Гуменюк уточнила, что уже разобравшиеся с ландшафтом подразделения россияне пытаются постепенно оттягиваться назад.