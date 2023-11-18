На оккупированной Херсонщине около 20 российских военных сбежали с позиций — Генштаб ВСУ

На левом берегу Днепра под Херсоном, временно оккупированном армией РФ, дезертировали с боевых позиций солдаты одного из подразделений.
Дезертиры Левого Берега
В подразделениях армии РФ, расположенных на Левобережье Днепра в Херсонской области, участились случаи дезертирства.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.
Так, в районе населенного пункта Крынки Херсонской области дезертировали около 20 военнослужащих. Они служат в составе 144 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.
Оккупанты самовольно оставили боевые позиции.
Именно возле этого населенного пункта проходят тяжелые бои. ВСУ продолжают контрнаступление.
Что происходит на левом берегу Днепра в Херсонской области
По информации руководительницы Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, случаи дезертирства со стороны военных оккупационной российской армии на левом берегу Днепра на Херсонщине единичны, поскольку командование пытается удержать оккупантов на позициях.
Она подчеркнула, что внимание командования оккупационной российской армии на левом берегу Днепра сосредоточено на удержании подразделений на определенных позициях.
Гуменюк уточнила, что уже разобравшиеся с ландшафтом подразделения россияне пытаются постепенно оттягиваться назад.
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