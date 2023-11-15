Гуменюк призвала к "информационной тишине" и намекнула на ожидаемые успехи на юге

На левом берегу Херсонской области Силы обороны оттесняют россиян на линии от 3 до 8 км. Однако в ВСУ призывали к информационной тишине.

Что происходит на левом берегу Херсона

Руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона призвала придерживаться "информационной тишины".

Пока мы просим информационной тишины с тем, чтобы заработала наша запланированная сентенция, позволяющая потом отчитаться о больших успехах. Поделиться

Она рассказала, что сейчас враг пытается активно обороняться, потому что знает, что происходит продвижение сил обороны.

Однако российские оккупанты не могут знать, с какого направления ожидать опасности, поэтому использует тяжелую артиллерию, РСЗО и тактическую авиацию.

Гуменюк добавила, что линия фронта "достаточно подвижна", а ВСУ оттесняют врага на линии от 3 до 8 километров на побережье Херсонщины.

ВСУ опрокинули бронетехнику на левый берег Херсонщины

Аналитики ISW заявляют, что украинские силы опрокинули определенное количество бронетехники на левый берег Херсонской области.

Там продолжаются более масштабные наземные операции, чем обычно.

Российские "военкоры" жаловались, что более 300 украинских военнослужащих развернули деятельность на восточном берегу в районе Крынок.

Они утверждают, что Силы обороны удерживают позиции в центре Крынок и близлежащих районах.