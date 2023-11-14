Военные аналитики объяснили, для чего РФ "аннулировала" перегруппировку войск на Херсонщине
Категория
Украина
Дата публикации

Военные аналитики объяснили, для чего РФ "аннулировала" перегруппировку войск на Херсонщине

Армия РФ
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Источник:  ISW

Командование РФ могло дать указание СМИ обнародовать, а затем отозвать сообщение о перегруппировке войск в Херсонской области в рамках информационной операции.

Что означает "отмена" ухода россиян в Херсонской области

Предполагается, что причиной сообщений о перегруппировке стала невозможность российским командованием создать достойное сопротивление украинским наземным операциям на восточном берегу Днепра.

РФ усердно боролась за формирование скоординированного подхода в освещении вторжения в Украину, особенно после того, как российское командование не смогло создать информационные условия для поражений во время контрнаступления в Харькове в 2022 году.

Отозванные сейчас сообщения о "перегруппировке" российских сил в Херсонской области могут свидетельствовать о реальных дискуссиях, происходящих в высших эшелонах российского военного командования, возможно, преждевременно вошедших в информационное пространство, прежде чем были официально обнародованы российскими военными.

Кроме того, российское военное командование могло дать указание государственным СМИ опубликовать, а затем опровергнуть эти сообщения в рамках информационной операции, призванной заставить украинские силы недооценить имеющиеся российские войска на восточном берегу Херсонской области.

Независимо от причин и обстоятельств сообщений о "перегруппировке", реакция на них позволяет предположить, что события в Херсонской области продолжают носить крайне сложный характер для армии РФ.

В РФ заявили о "перегруппировке войск" в Херсонской области

13 ноября росСМИ со ссылкой на заявления Минобороны РФ распространили сообщение о решении ведомства провести перегруппировку войск "Днепр" из состава оккупационного контингента в Херсонской области. Их якобы собрались отводить подальше к востоку от Днепра исходя из "оценки сложившейся ситуации".

Так, в Шойге объясняли подобные "маневры" планами уволить часть сил, которые "задействованы для наступления на других направлениях".

При этом чуть позже такое заявление в РФ о "перегруппировке" этих на временно оккупированных районах Херсонской области было "аннулировано".

К слову, ранее в Институте изучения войны сообщалось, что ВСУ удерживают позиции и расширяют свое присутствие на левом берегу Херсонской области.

По мнению британской разведки, решающим фактором в боях за левый берег Херсонской области станет способность военных к интенсивному использованию артиллерии.

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