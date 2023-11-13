В РФ заявили о "перегруппировке войск" в Херсонской области. Впоследствии "аннулировали" сообщение

В Минобороны РФ заявили о решении провести перегруппировку войск из состава оккупационного контингента в Херсонской области. Впрочем, впоследствии информацию о "маневрах" изменили.

Россияне заявили о решении Минобороны "перебросить войска" возле Днепра

13 ноября кремлевские пропагандистские агентства написали, что министерство обороны России решило «перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра», чтобы якобы использовать их для «наступления на других направлениях».

Впоследствии пропагандисты сообщили об аннулировании этого информационного сообщения. А минобороны РФ заявило, что "рассылка ложного сообщения о "перегруппировке" войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны РФ является провокацией".

Какая ситуация на левобережье Херсонской области

Отметим, что в последние недели все чаще сообщается о боевых действиях и продвижении ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Как писали эксперты Института изучения войны (ISW) в недавнем отчете, российскому военному командованию, скорее всего, будет трудно перебросить боеспособные подкрепления для реагирования на продолжающиеся украинские операции на левом берегу Херсонщины.

По мнению эксперта, бойцы ВСУ на временно оккупированном левом берегу Днепра сбивают российских захватчиков с толку. На Таврическом направлении украинские военные в определенном количестве переместились на левый берег, но идут не в лоб, а вдоль реки. Таким образом, они усложнили задачи для россиян, которые не могут полностью окружить ВСУ.

В Институте изучения войны также ранее сообщалось, что ВСУ удерживают позиции и расширяют свое присутствие на левом берегу Херсонской области.

По мнению британской разведки, решающим фактором в боях за левый берег Херсонской области станет способность военных к интенсивному использованию артиллерии.