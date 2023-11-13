У РФ заявили про "перегрупування військ" на Херсонщині. Згодом "анулювали" повідомлення

У Міноборони РФ заявили про рішення провести перегрупування військ зі складу окупаційного контингенту у Херсонській області. Втім, згодом інформацію про "маневри" змінили.

Росіяни заявили про рішення Міноборони “перекинути війська” біля Дніпра

13 листопада, кремлівські пропагандистські агентства написали, що міністерство оборони Росії вирішило «перекинути війська на більш вигідні позиції на схід від Дніпра», щоб нібито використати їх для «наступу на інших напрямках».

Згодом пропагандисти повідомили про анулювання цього інформаційного повідомлення. А міноборони РФ заявило, що "розсилка неправдивого повідомлення про "перегрупування" військ у районі Дніпра нібито від імені прес-центру Міноборони РФ є провокацією".

Яка ситуація на лівобережжі Херсонської області

Зазначимо, що в останні тижні все частіше повідомляється про бойові дії та просування ЗСУ на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Як писали експерти Інституту вивчення війни (ISW) у нещодавньому звіті, російському військовому командуванню, швидше за все, буде важко перекинути боєздатні підкріплення для реагування на українські операції, що продовжуються, на лівому березі Херсонщини.

На думку експерта, бійці ЗСУ на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра збивають російських загарбників з пантелику. На Таврійському напрямку українські військові у певній кількості перемістилися на лівий берег, але йдуть не в лоб, а вздовж річки. Таким чином вони ускладнили завдання для росіян, які не можуть повністю оточити ЗСУ.

В Інституті вивчення війни також раніше повідомляли, що ЗСУ утримують позиції та розширюють свою присутність на лівому березі Херсонської області.

Додамо, що на думку британської розвідки, вирішальним фактором у боях за лівий берег Херсонської області стане здатність військових до інтенсивного використання артилерії.