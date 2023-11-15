Гуменюк закликала до "інформаційної тиші" й натякнула на очікувані успіхи на півдні

На лівому березі Херсонської області Сили оборони відтискають росіян на лінії від 3 до 8 кілометрів. Проте у ЗСУ закликали до інформаційної тиші.

Що відбувається на лівому березі Херсонщини

Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону закликала дотримуватися "інформаційної тиші".

Поки що ми просимо інформаційної тиші з тим, щоб запрацювала наша запланована сентенція, яка дозволить потім відзвітувати про великі успіхи. Поширити

Вона розповіла, що наразі ворог намагається активно оборонятися, тому що знає, що відбувається просування Сил оборони.

Проте російські окупанти не можуть знати, з якого саме напрямку чекати небезпеки, тому використовує важку артилерію, РСЗВ та тактичну авіацію.

Гуменюк додала, що лінія фронту "досить рухлива", а ЗСУ відтискають ворога на лінії від 3 до 8 кілометрів протягом узбережжя Херсонщини.

ЗСУ перекинули бронетехніку на лівий берег Херсонщини

Аналітики ISW заявляють, що українські сили перекинули певну кількість бронетехніки на лівий берег Херсонської області.

Там продовжуються масштабніші наземні операції, ніж зазвичай.

Російські “воєнкори” скаржилися, що більше 300 українських військовослужбовців розгорнули діяльність на східному березі в районі Кринок.

Вони стверджують, що Сили оборони утримують позиції в центрі Кринок і прилеглих районах.