На окупованій Херсонщині близько 20 російських військових втекли з позицій — Генштаб ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

На окупованій Херсонщині близько 20 російських військових втекли з позицій — Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ
Дезертир армії РФ

На лівому березі Дніпра під Херсоном, тимчасово окупованому армією РФ, дезертирували з бойових позицій солдати одного з підрозділів.

Дезертири Лівого Берега

У підрозділах армії РФ, які розташовані на Лівобережжі Дніпра у Херсонській області, почастішали випадки дезертирства.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Так, у районі населеного пункту Кринки Херсонської області дезертирували близько 20 військовослужбовців. Вони служать у складі 144 окремої мотострілецької бригади ЗС РФ.

Окупанти самовільно залишили бойові позиції.

Саме біля цього населеного пункту наразі відбуваються важкі бої. ЗСУ продовжують контрнаступ.

Що відбувається на лівому березі Дніпра на Херсонщині

За інформацією керівниці Об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, наразі випадки дезертирства з боку військових окупаційної російської армії на лівому березі Дніпра на Херсонщині поодинокі, оскільки командування намагається втримати окупантів на позиціях.

У них процвітає дезертирство. Це морально-психологічний дух окупаційного війська. Вони справді намагаються вишукувати способи звідти забратися, але це поодинокі випадки, які вдаються деяким, - зазначає Гуменюк.

Вона підкреслила, що наразі увага командування окупаційної російської армії на лівому березі Дніпра зосереджена на утриманні підрозділів на визначених позиціях.

Гуменюк уточнила, що підрозділи росіян, які вже розібралися з ландшафтом, намагаються поступово відтягуватись назад.

Вони відчувають, як їм припікає і з боку самого Дніпра, і з боку Запорізького напрямку, де є активність наших сил оборони. І в такому разі їм доводиться проводити подворові обходи не тільки в пошуках місцевих жителів, а й у пошуках своїх, щоб повернути їх у підрозділи, - пояснює речниця ОСУВ “Південь”.

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