ЗСУ відтісняють армію РФ на лівому березі Дніпра на Херсонщині — речниця ОСУВ "Південь"

Українські військові намагаються розширити плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині, аби захистити мешканців Херсона від обстрілів злочинної армії РФ.
Що відомо про ситуацію на лівому березі Дніпра на Херсонщині
За інформацією керівниці Об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, українським військовим необхідно відтіснити підрозділи окупаційної армії РФ на лівому березі Дніпра щонайменше на 30 км, аби захистити жителів Херсона від ворожих артилерійських обстрілів.
Вона підкреслила, що наразі українські військові продовжують змушувати російських військових злочинців поступово відступати.
Вона додала, що протягом минулої доби українськими військовими було ліквідовано на Херсонщині 46 російських військових злочинців, танк, ЗРК "Панцир-С", три гармати, радіостанцію "Азарт" та вісім одиниць автобронетанкової техніки.
Що відомо про стан підрозділів армії РФ на лівому березі
Крім того, речниця розповіла, що на лівому березі Херсонської області спостерігається розбрат між підрозділами окупаційних військ.
Вона також повідомила, що у Чорному морі наразі лише дві одиниці корабельного угруповання, а в Азовському морі на чергуванні нікого немає. Ракетоносії, великі десантні кораблі заведені в пункти базування.
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