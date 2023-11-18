ЗСУ відтісняють армію РФ на лівому березі Дніпра на Херсонщині — речниця ОСУВ "Південь"

Що відомо про ситуацію на лівому березі Дніпра на Херсонщині

За інформацією керівниці Об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, українським військовим необхідно відтіснити підрозділи окупаційної армії РФ на лівому березі Дніпра щонайменше на 30 км, аби захистити жителів Херсона від ворожих артилерійських обстрілів.

І говоримо про смугу щонайменше в 30 кілометрів. Сьогодні такої ширини смуги ми досягти ще не можемо, але продовжуємо бити по їхніх вогневих позиціях, які вони розгорнули на заміну змитим позиціям, - зазначила речниця ОСУВ “Південь”. Поширити

Вона підкреслила, що наразі українські військові продовжують змушувати російських військових злочинців поступово відступати.

І вже є досягнення: від 3 до 8 кілометрів, на різних ділянках різної ширини ця смуга. І в деяких позиціях мінометні розрахунки ворога вже не можуть досягати до правого берега, - наголосила Гуменюк. Поширити

Вона додала, що протягом минулої доби українськими військовими було ліквідовано на Херсонщині 46 російських військових злочинців, танк, ЗРК "Панцир-С", три гармати, радіостанцію "Азарт" та вісім одиниць автобронетанкової техніки.

Що відомо про стан підрозділів армії РФ на лівому березі

Крім того, речниця розповіла, що на лівому березі Херсонської області спостерігається розбрат між підрозділами окупаційних військ.

Там є мішані підрозділи, де домішано і представників таких напрямків як "Шторм-Z". Які не є кадровими військовими, а сформовані з колишніх ув’язнених. Є кадрові підрозділи, де контрактна служба превалює. І між ними постійно виникають сутички, тому що вирішується питання, кому бути "штурмовим м’ясом" так званим, - зазначила речниця ОСУВ “Південь”. Поширити

Вона також повідомила, що у Чорному морі наразі лише дві одиниці корабельного угруповання, а в Азовському морі на чергуванні нікого немає. Ракетоносії, великі десантні кораблі заведені в пункти базування.