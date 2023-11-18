ВСУ оттесняют армию РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области — спикер ОСУВ "Юг"

Украинские военные пытаются расширить плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области, чтобы защитить жителей Херсона от обстрелов преступной армии РФ.
Что известно о ситуации на левом берегу Днепра в Херсонской области
По информации руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, украинским военным необходимо оттеснить подразделения оккупационной армии РФ на левом берегу Днепра по меньшей мере на 30 км, чтобы оградить жителей Херсона от вражеских артиллерийских обстрелов.
Она подчеркнула, что украинские военные продолжают заставлять российских военных преступников постепенно отступать.
Она добавила, что за прошедшие сутки украинскими военными были ликвидированы в Херсонской области 46 российских военных преступников, танк, ЗРК "Панцирь-С", три пушки, радиостанция "Азарт" и восемь единиц автобронетанковой техники.
Что известно о состоянии подразделений армии РФ на левом берегу
Кроме того, спикер рассказал, что на левом берегу Херсонской области наблюдается раздор между подразделениями оккупационных войск.
Она также сообщила, что в Черном море только две единицы корабельной группировки, а в Азовском море на дежурстве никого нет. Ракетоносители, большие десантные корабли заведены в пункты базирования.
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