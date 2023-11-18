ВСУ оттесняют армию РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области — спикер ОСУВ "Юг"

Украинские военные пытаются расширить плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области, чтобы защитить жителей Херсона от обстрелов преступной армии РФ.

Что известно о ситуации на левом берегу Днепра в Херсонской области

По информации руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, украинским военным необходимо оттеснить подразделения оккупационной армии РФ на левом берегу Днепра по меньшей мере на 30 км, чтобы оградить жителей Херсона от вражеских артиллерийских обстрелов.

И говорим о полосе не менее 30 километров. Сегодня такой ширины полосы мы добиться еще не можем, но продолжаем избивать по их огненным позициям, которые они развернули на замену смытым позициям, - отметила пресс-секретарь ОСУВ "Юг". Поделиться

Она подчеркнула, что украинские военные продолжают заставлять российских военных преступников постепенно отступать.

И уже есть достижения: от 3 до 8 километров, на разных участках разной ширины эта полоса. И в некоторых позициях минометные расчеты врага уже не могут достигать правого берега, - подчеркнула Гуменюк. Поделиться

Она добавила, что за прошедшие сутки украинскими военными были ликвидированы в Херсонской области 46 российских военных преступников, танк, ЗРК "Панцирь-С", три пушки, радиостанция "Азарт" и восемь единиц автобронетанковой техники.

Что известно о состоянии подразделений армии РФ на левом берегу

Кроме того, спикер рассказал, что на левом берегу Херсонской области наблюдается раздор между подразделениями оккупационных войск.

Там есть смешанные подразделения, где примешаны и представители таких направлений как "Шторм-Z". Которые не являются кадровыми военными, а сформированы из бывших заключенных. Есть кадровые подразделения, где контрактная служба превалирует. И между ними постоянно возникают стычки, потому что решается вопрос, кому быть "штурмовым мясом" так называемым, - отметила спикера ОСУВ "Юг". Поделиться

Она также сообщила, что в Черном море только две единицы корабельной группировки, а в Азовском море на дежурстве никого нет. Ракетоносители, большие десантные корабли заведены в пункты базирования.