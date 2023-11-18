В Минобороны Эстонии назвали главную потребность ВСУ

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что ВСУ сегодня нужны в первую очередь снаряды, в том числе дальнобойные системы. Он подчеркнул, что Генштаб должен заявлять о нуждах украинской армии, но защитникам понадобится любое оружие.

ВСУ нужны боеприпасы

Конечно, вам нужны прежде всего боеприпасы – для большой дальности, боеприпасы для разных видов ракетных систем и т.д. Самолеты важны, но самолеты одни не изменят ход войны, – констатировал Певкур. – В конце концов, вам нужна армия, контролирующая территорию. И освобождаете ее, потому что только с самолетами вы не заберете обратно территорию. Поделиться

Певкур напомнил, что боеприпасы Украине согласились предоставить только 50 государств. Это свидетельствует о том, что для многих страна российско-украинская война не важнейшая тема. Но это не касается Эстонии.

Таким образом, это одна седьмая или чуть больше мирового населения (согласились предоставить боеприпасы ВСУ – ред.). В сущности, 20% всей планеты борются за ценности демократического мира, - подчеркнул министр. - Итак, когда вы смотрите на это в перспективу, то понимаете, что все еще много стран, которые не заняли ничью позицию в этом конфликте. Поделиться

В Швейцарии стартовало расследование после сообщения СМИ о поставках ее патронов в Украину

16 ноября швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung обнародовала статью, в которой говорилось о том, что польская компания UMO SP реэкспортировала в Украину боеприпасы, произведенные компанией SwissP Defence.

Также журналисты обращают внимание на данные издания DefenseOne, которое несколько недель назад заявляло о двух случаях ввоза в Украину 145 тысяч снайперских патронов и 500 тысяч патронов для штурмовых винтовок.

Как отмечает редакция газеты NZZ, если такой экспорт действительно состоялся, то он нарушил политику Швейцарии, запрещающую реэкспорт военного оборудования и товаров в страны, где продолжаются войны или локальные конфликты.

Что также важно понимать, такие частные компании, как UMO SP, не обязаны подписывать разрешение на реэкспорт.