В Минобороны Эстонии назвали главную потребность ВСУ

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что ВСУ сегодня нужны в первую очередь снаряды, в том числе дальнобойные системы. Он подчеркнул, что Генштаб должен заявлять о нуждах украинской армии, но защитникам понадобится любое оружие.
ВСУ нужны боеприпасы
Певкур напомнил, что боеприпасы Украине согласились предоставить только 50 государств. Это свидетельствует о том, что для многих страна российско-украинская война не важнейшая тема. Но это не касается Эстонии.
В Швейцарии стартовало расследование после сообщения СМИ о поставках ее патронов в Украину
16 ноября швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung обнародовала статью, в которой говорилось о том, что польская компания UMO SP реэкспортировала в Украину боеприпасы, произведенные компанией SwissP Defence.
Также журналисты обращают внимание на данные издания DefenseOne, которое несколько недель назад заявляло о двух случаях ввоза в Украину 145 тысяч снайперских патронов и 500 тысяч патронов для штурмовых винтовок.
Как отмечает редакция газеты NZZ, если такой экспорт действительно состоялся, то он нарушил политику Швейцарии, запрещающую реэкспорт военного оборудования и товаров в страны, где продолжаются войны или локальные конфликты.
Что также важно понимать, такие частные компании, как UMO SP, не обязаны подписывать разрешение на реэкспорт.
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