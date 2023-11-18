Войска РФ продвинулись под Авдеевкой и около Урожайного — эксперты

Российские войска 17 ноября вели наступательные действия под Авдеевкой и подтвердили наступление, кроме этого подтверждено наступление русских войск к востоку от Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки).

Что известно о наступлении ВС РФ

Опубликованные 16 ноября кадры, которые ISW геолоцировали, показывают, что российские войска незначительно продвинулись в промышленной зоне к юго-востоку от Авдеевки .

Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Керамика (14 км северо-восточнее Авдеевки), Степного и Авдеевки, восточнее Новобахмутовки (7 км северо-западнее Авдеевки) и к югу от Тонечко (6 км западнее Авдеевки) ).

Российский военный блоггер утверждал, что российские силы неудачно атаковали вблизи Первомайского (10 км юго-западнее Авдеевки).

16 и 17 ноября российские источники утверждали, что бои продолжаются к югу от Северного (6 км к западу от Авдеевки); к северу от Красногоровки в направлении Новокалиново; вблизи Степного, Северного, промзоны и Авдеевского коксохимического завода.

Российский блоггер признал, что российским войскам все еще предстоит захватить обширные территории, некоторые из которых сильно укреплены.

Российские войска 17 ноября продлили ограниченные наступательные действия в районе границы Донецкой и Запорожской областей и подтвердили наступление. Геолокационные кадры, опубликованные 16 ноября, показывают, что российские войска продвинулись к востоку от Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки). В Генштабе Украины сообщили, что российские войска провели неудачный штурм вблизи Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки).

Украинские войска проводили наступательные операции вблизи Бахмута и подтвердили наступление 17 ноября. Геолокационные кадры, опубликованные 17 ноября, показывают, что украинские войска продвигались к юго-востоку от Южного (24 км к юго-западу от Бахмута).

17 ноября украинские войска продолжили контрнаступательные действия на западе Запорожской области и совершили незначительное подтвержденное продвижение. Геолокационные кадры, опубликованные 16 ноября, показывают, что украинские силы незначительно продвинулись юго-западнее Роботиного.

Российские военные блоггеры утверждали, что российские силы отразили небольшие атаки украинской пехоты вблизи Роботиного и Вербового (9 км к востоку от Роботиного).

Российские источники утверждали, что 17 ноября украинские войска продолжали наземные операции на восточном (левом) берегу Херсонской области .

Российские военные блоггеры утверждали, что продолжаются бои у Пойма (12 км к востоку от Херсона и 4 км от Днепра), Песчановки (13 км к востоку от г. Херсона и 3 км от г. Днепр), и Крынки (30 км к северу) восточнее г. Херсона и 2 км от г. Днепр).

Российские источники также утверждали, что украинские силы сохраняют позиции в центре Кринок, по их информации на 16 ноября украинские войска контролируют 10 квадратных километров территории под Крынки.