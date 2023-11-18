Війська РФ просунулися під Авдіївкою та біля Урожайного — експерти

Російські війська 17 листопада вели наступальні дії під Авдіївкою та підтвердили наступ, окрім цього підтверджено наступ російських військ на схід від Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки).

Що відомо про наступ ЗС РФ

Опубліковані 16 листопада кадри, які ISW геолокував, показують, що російські війська незначно просунулися в промисловій зоні на південний схід від Авдіївки.

Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Кераміка (14 км на північний схід від Авдіївки), Степового та Авдіївки, на схід від Новобахмутівки (7 км на північний захід від Авдіївки) і на південь від Тоненького (6 км на захід від Авдіївки).

Російський військовий блогер стверджував, що російські сили невдало атакували поблизу Первомайського (10 км на південний захід від Авдіївки).

16 і 17 листопада російські джерела стверджували, що бої тривають на південь від Сєверного (6 км на захід від Авдіївки); на північ від Красногорівки в напрямку Новокалинове; поблизу Степового, Сєверного, промзони та Авдіївського коксохімічного заводу.

Російський блогер визнав, що російським військам все ще належить захопити великі території, деякі з яких сильно укріплені.

Російські війська 17 листопада продовжили обмежені наступальні дії в районі кордону Донецької і Запорізької областей та підтвердили наступ. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 листопада, показують, що російські війська просунулися на схід від Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки). У Генштабі України повідомили, що російські війська провели невдалий штурм поблизу Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки).

Українські війська проводили наступальні операції поблизу Бахмута та підтвердили наступ 17 листопада. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 листопада, показують, що українські війська просувалися на південний схід від Південного (24 км на південний захід від Бахмута).

17 листопада українські війська продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області та здійснили незначне підтверджене просування. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 листопада, показують, що українські сили незначно просунулися на південний захід від Роботиного.

Російські військові блогери стверджували, що російські сили відбили невеликі атаки української піхоти поблизу Роботиного та Вербового (9 км на схід від Роботиного).

Російські джерела стверджували, що 17 листопада українські війська продовжували наземні операції на східному (лівому) березі Херсонської області.

Російські військові блогери стверджували, що тривають бої біля Пойма (12 км на схід від Херсона та 4 км від Дніпра), Піщанівки (13 км на схід від м. Херсона та 3 км від р. Дніпро), та Кринки (30 км на північний схід від м. Херсона та 2 км від р. Дніпро).

Російські джерела також стверджували, що українські сили зберігають позиції в центрі Кринок, за їхньою інформацією станом на 16 листопада українські війська контролюють 10 квадратних кілометрів території під Кринками.