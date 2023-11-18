У Міноборони Естонії назвали головну потребу ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Міноборони Естонії назвали головну потребу ЗСУ

ЗСУ
Джерело:  РБК Україна

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що ЗСУ сьогодні потрібні в першу чергу снаряди, зокрема до далекобійних систем. Він наголосив, що Генштаб повинен заявляти про потреби українського війська, але захисникам знадобиться будь-яка зброя.

ЗСУ потрібні боєприпаси

Звичайно, вам потрібні насамперед боєприпаси - для великої дальності, боєприпаси для різних видів ракетних систем тощо. Літаки важливі, але літаки одні не змінять хід війни, - констатував Певкур. - Зрештою, вам потрібна армія, яка контролює територію. І звільняє її, бо тільки з літаками ви не заберете назад територію.

Певкур нагадав, що боєприпаси Україні погодилися надати лише 50 держав. Це свідчить про те, що для багатьох країна російсько-українська війна є не найважливішою темою. Але це не стосується Естонії.

Таким чином, це одна сьома чи трохи більше світового населення (погодилися надати боєприпаси ЗСУ - ред.). По суті, 20% усієї планети борються за цінності демократичного світу, - наголосив міністр. - Отже, коли ви дивитеся на це в перспективу, то розумієте, що все ще є багато країн, які не зайняли нічию позицію у цьому конфлікті.

У Швейцарії стартувало розслідування після повідомлення ЗМІ про постачання її патронів в Україну

16 листопада швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung оприлюднила статтю, в якій мовилося про те, що польська компанія UMO SP реекспортувала в Україну боєприпаси, вироблені компанією SwissP Defence.

Також журналісти звертають увагу на дані видання DefenseOne, яке декілька тижнів тому заявляло про два випадки ввезення в Україну 145 тисяч снайперських набоїв і 500 тисяч патронів для штурмових гвинтівок.

Як зазначає редакція газети NZZ, якщо такий експорт дійсно відбувся, то він порушив політику Швейцарії, яка забороняє реекспорт військового обладнання й товарів у країни, де тривають війни чи локальні конфлікти.

Що також важливо розуміти, така приватні компанії, як UMO SP, не зобов'язані підписувати дозвіл на реекспорт.

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