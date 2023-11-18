У Міноборони Естонії назвали головну потребу ЗСУ

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що ЗСУ сьогодні потрібні в першу чергу снаряди, зокрема до далекобійних систем. Він наголосив, що Генштаб повинен заявляти про потреби українського війська, але захисникам знадобиться будь-яка зброя.
ЗСУ потрібні боєприпаси
Певкур нагадав, що боєприпаси Україні погодилися надати лише 50 держав. Це свідчить про те, що для багатьох країна російсько-українська війна є не найважливішою темою. Але це не стосується Естонії.
У Швейцарії стартувало розслідування після повідомлення ЗМІ про постачання її патронів в Україну
16 листопада швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung оприлюднила статтю, в якій мовилося про те, що польська компанія UMO SP реекспортувала в Україну боєприпаси, вироблені компанією SwissP Defence.
Також журналісти звертають увагу на дані видання DefenseOne, яке декілька тижнів тому заявляло про два випадки ввезення в Україну 145 тисяч снайперських набоїв і 500 тисяч патронів для штурмових гвинтівок.
Як зазначає редакція газети NZZ, якщо такий експорт дійсно відбувся, то він порушив політику Швейцарії, яка забороняє реекспорт військового обладнання й товарів у країни, де тривають війни чи локальні конфлікти.
Що також важливо розуміти, така приватні компанії, як UMO SP, не зобов'язані підписувати дозвіл на реекспорт.
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