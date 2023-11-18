Лівий берег Херсонщини. Експерти назвали територію під контролем ЗСУ

Українські сили відбили плацдарм на лівому березі Дніпра у Херсонській області. ЗСУ 17 листопада продовжили наземні операції на лівому березі Херсонської області. Наразі бої тривають біля населених пунктів Пойма, Піщанівка та Кринки.

Скільки кілометрів на лівому берегу Херсонщини вже контролюють ЗСУ

Зокрема, російський блогер заявив, що наші війська контролюють 10 квадратних кілометрів території поблизу Кринків станом на 16 листопада.

Його колега стверджував, що окупанти вели бої на виснаження поблизу Кринків. Російські мілблогери 17 листопада писали, що загарбники відбили кілька спроб невеликих українських переправ через річку вздовж лінії Пойма-Кринки і що українські сили важко перекидають техніку та людей на українські позиції на східному березі.

Військовий оглядач групи Інформаційний спротив Костянтин Машовець зазначив, що найближча ціль Сил оборони України – перерізання траси Олешки – Нова Каховка (дорога Т2206), відстань до якої становить 5-7 км.

Що представляє головну загрозу для армії РФ на півдні України

На думку льотчика-інструктора, полковника ЗСУ в запасі і військового експерта Романа Світана в ефірі 24 каналу, після того, як українські військові почали просуватись на лівому березі Дніпра на Херсонщині, злочинна армія РФ може обмежити наступальні дії в районі Авдіївки та перекинути частину підрозділів у Херсонську область, однак також може вчинити навпаки.

Військовий експерт вважає, що росіяни, швидше за все, покинуть лівий берег Дніпра у Херсонській області.

Світан зазначив, що наразі для окупаційної російської армії найбільш важливим напрямком залишається Авдіївка, аби усунути загрозу втрати північної частини Донецька.

За його словами, після того, як російські окупанти почнуть відступати від Авдіївки, українські військові зможуть зайти на блокпост в районі Ясинуватої і напрямку об'їзної дороги між Донецьком, Ясинуватою і Макіївкою.