Військові армії РФ намагаються втекти з лівого берега Дніпра на Херсонщині — речниця ОСУВ Південь

Військові російської окупаційної армії намагаються масово втекти з лівого берега Дніпра у Херсонській області після створення українськими військовими плацдарму у цьому районі.

Що відбувається на лівому березі Дніпра на Херсонщині

За інформацією керівниці Об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, наразі випадки дезертирства з боку військових окупаційної російської армії на лівому березі Дніпра на Херсонщині поодинокі, оскільки командування намагається втримати окупантів на позиціях.

У них процвітає дезертирство. Це морально-психологічний дух окупаційного війська. Вони справді намагаються вишукувати способи звідти забратися, але це поодинокі випадки, які вдаються деяким, - зазначає Гуменюк. Поширити

Вона підкреслила, що наразі увага командування окупаційної російської армії на лівому березі Дніпра зосереджена на утриманні підрозділів на визначених позиціях.

Гуменюк уточнила, що підрозділи росіян, які вже розібралися з ландшафтом, намагаються поступово відтягуватись назад.

Вони відчувають, як їм припікає і з боку самого Дніпра, і з боку Запорізького напрямку, де є активність наших сил оборони. І в такому разі їм доводиться проводити подворові обходи не тільки в пошуках місцевих жителів, а й у пошуках своїх, щоб повернути їх у підрозділи, - пояснює речниця ОСУВ “Південь”. Поширити

Що відомо про ситуацію в районі Куп’янська на Харківщині

За словами речника командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо, злочинна армія РФ завершила перегрупування в районі Куп’янська і поновила масштабний наступ у напрямку міста.

Ворог перегрупувався, надалі наступає з декількох напрямків на Куп’янськ, хоче повторно окупувати це місто, адже це важливий логістичний центр, через який здійснювались постачання провіанту і боєприпасів для ворожої армії, - зазначає Фітьо. Поширити

Представник ЗСУ повідомив, що на цьому напрямку росіяни протягом доби завдали 19 авіаційних ударів, застосовуючи весь арсенал своєї авіації – штурмову, бомбардувальну, а також гелікоптери вогневої підтримки.

Крім того, окупанти залучили 25 дронів-камікадзе і здійснили 532 артилерійських обстріли.