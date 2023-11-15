Військові армії РФ намагаються втекти з лівого берега Дніпра на Херсонщині — речниця ОСУВ Південь
Категорія
Україна
Дата публікації

Військові армії РФ намагаються втекти з лівого берега Дніпра на Херсонщині — речниця ОСУВ Південь

Військові армії РФ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Військові російської окупаційної армії намагаються масово втекти з лівого берега Дніпра у Херсонській області після створення українськими військовими плацдарму у цьому районі.

Що відбувається на лівому березі Дніпра на Херсонщині

За інформацією керівниці Об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, наразі випадки дезертирства з боку військових окупаційної російської армії на лівому березі Дніпра на Херсонщині поодинокі, оскільки командування намагається втримати окупантів на позиціях.

У них процвітає дезертирство. Це морально-психологічний дух окупаційного війська. Вони справді намагаються вишукувати способи звідти забратися, але це поодинокі випадки, які вдаються деяким, - зазначає Гуменюк.

Вона підкреслила, що наразі увага командування окупаційної російської армії на лівому березі Дніпра зосереджена на утриманні підрозділів на визначених позиціях.

Гуменюк уточнила, що підрозділи росіян, які вже розібралися з ландшафтом, намагаються поступово відтягуватись назад.

Вони відчувають, як їм припікає і з боку самого Дніпра, і з боку Запорізького напрямку, де є активність наших сил оборони. І в такому разі їм доводиться проводити подворові обходи не тільки в пошуках місцевих жителів, а й у пошуках своїх, щоб повернути їх у підрозділи, - пояснює речниця ОСУВ “Південь”.

Що відомо про ситуацію в районі Куп’янська на Харківщині

За словами речника командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо, злочинна армія РФ завершила перегрупування в районі Куп’янська і поновила масштабний наступ у напрямку міста.

Ворог перегрупувався, надалі наступає з декількох напрямків на Куп’янськ, хоче повторно окупувати це місто, адже це важливий логістичний центр, через який здійснювались постачання провіанту і боєприпасів для ворожої армії, - зазначає Фітьо.

Представник ЗСУ повідомив, що на цьому напрямку росіяни протягом доби завдали 19 авіаційних ударів, застосовуючи весь арсенал своєї авіації – штурмову, бомбардувальну, а також гелікоптери вогневої підтримки.

Крім того, окупанти залучили 25 дронів-камікадзе і здійснили 532 артилерійських обстріли.

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