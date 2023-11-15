Армія РФ нанесла три ракетних удари по Запорізькій області, є загиблий і поранені

Вранці 15 листопада російські окупанти випустили ракети по Запорізькому району. Наразі відомо про одного загиблого і сімох поранених.
Армія РФ атакувала Запорізьку область
Російскі війська 15 листопада вдарили ракетами по Запорізькому району області. Одна людина загинула, сім отримали поранення.
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram.
За словами Малашка, з 09:50 до 10:18 російські війська нанесли 3 ракетних удари по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів Запорізького району.
Крім того, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинки, два автомобілі та господарчі споруди, які розташовані поруч з місцем ударів.
Російські окупанти гатили ракетами по селищу Зарічному
4 листопада російські війська здійснили ракетну атаку по селищу Зарічному Запорізької області, унаслідок чого поранення отримали 9 людей
Про це повідомив у Telegram очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Зокрема, серед постраждалих 4 чоловіків та 5 жінок. За словами голови ОВА, їм оперативно надали необхідну медичну допомогу.
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