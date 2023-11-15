Армія РФ нанесла три ракетних удари по Запорізькій області, є загиблий і поранені

Вранці 15 листопада російські окупанти випустили ракети по Запорізькому району. Наразі відомо про одного загиблого і сімох поранених.

Армія РФ атакувала Запорізьку область

Російскі війська 15 листопада вдарили ракетами по Запорізькому району області. Одна людина загинула, сім отримали поранення.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram.

Станом на цю хвилину відомо про 1 загиблого чоловіка та сімох поранених осіб, з яких двоє – жінки, – розповів він. Поширити

За словами Малашка, з 09:50 до 10:18 російські війська нанесли 3 ракетних удари по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів Запорізького району.

Тип ракет наразі уточнюється, – додав голова ОВА. Поширити

Крім того, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинки, два автомобілі та господарчі споруди, які розташовані поруч з місцем ударів.

Російські окупанти гатили ракетами по селищу Зарічному

4 листопада російські війська здійснили ракетну атаку по селищу Зарічному Запорізької області, унаслідок чого поранення отримали 9 людей

Про це повідомив у Telegram очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Окупанти вгатили ракетою по Зарічному. Внаслідок ворожої атаки поранено 9 місцевих жителів, – йдеться у повідомленні. Поширити

Зокрема, серед постраждалих 4 чоловіків та 5 жінок. За словами голови ОВА, їм оперативно надали необхідну медичну допомогу.