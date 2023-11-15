Армия РФ нанесла три ракетных удара по Запорожской области, есть погибший и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ нанесла три ракетных удара по Запорожской области, есть погибший и раненые

Юрий Малашко / Запорожская ОВА
Запорожская область
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Утром 15 ноября российские оккупанты выпустили ракеты по Запорожскому району. Пока известно об одном погибшем и семерых раненых.

Армия РФ атаковала Запорожскую область

Российские войска 15 ноября ударили ракетами по Запорожскому району области. Один человек погиб, семеро получили ранения.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram.

По состоянию на эту минуту известно об одном погибшем мужчине и семи раненых лицах, из которых двое – женщины, – рассказал он.

По словам Малашко, с 09:50 до 10:18 российские войска нанесли 3 ракетных удара по гражданской инфраструктуре одного из населенных пунктов Запорожского района.

Тип ракет пока уточняется, – добавил глава ОВА.

Кроме того, взрывной волной и обломками повреждены дома, два автомобиля и хозяйственные постройки, расположенные рядом с местом ударов.

Российские оккупанты били ракетами по поселку Заречное

4 ноября российские войска совершили ракетную атаку по поселку Заречном Запорожской области, в результате чего ранения получили 9 человек

Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Оккупанты били ракетой по Заречному. В результате вражеской атаки ранены 9 местных жителей, – говорится в сообщении.

В частности, среди пострадавших 4 мужчины и 5 женщин. По словам главы ОВА, им оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

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