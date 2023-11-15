Гасили пожежу після "прильоту". Армія РФ обстріляла рятувальників під Запоріжжям, є жертви

Рятувальники потрапили під обстріл під час російської атаки у Запорізькому районі 15 листопада. Двоє бійців ДСНС загинули, ще троє поранені.

Російські війська вдруге обстріляли Запорізьку область

Армія РФ у другий раз обстріляла Запорізький район. Це сталося у той час, коли місцеві рятувальники гасили пожежу після “прильоту”. Є жертви.

Про трагедію повідомив міністр МВС України Ігор Клименко у Telegram,

Внаслідок ворожого обстрілу, на жаль, двоє співробітників ДСНС загинули. Нашим героям без зброї тепер назавжди 31 та 34, – розповів він. Поширити

Крім того, за даними голови МВС, ще троє рятувальників отримали травми.

Також постраждали четверо цивільних, – додав Клименко. Поширити

Як зазначив очільник МВС, росіяни вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру, через що сталося загоряння. Співробітники ДСНС за лічені хвилини вже були на місці події. Тоді окупанти завдали повторного удару.

Пізніше стало відомо, хто саме загинув сьогодні внаслідок ворожого удару по Запорізькому району.

Віталій Накаряков та Сергій Дорогокупля. Молоді, віддані своїй справі рятувальники. Їхні життя сьогодні цинічно обірвала росія. Віталію назавжди залишиться 31, Сергію – 34. Поширити

Хлопці працювали на місці обстрілу у Запорізькій області, коли окупанти завдали повторного удару. Поширити

Це болюча втрата для всіх нас. Ми співчуваємо близьким загиблих, – повідомили у ДСНС. Поширити

Армія РФ атакувала Запорізьку область

Російскі війська 15 листопада вдарили ракетами по Запорізькому району області. Одна людина загинула, сім отримали поранення.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram.

Станом на цю хвилину відомо про 1 загиблого чоловіка та сімох поранених осіб, з яких двоє – жінки, – розповів він. Поширити

За словами Малашка, з 09:50 до 10:18 російські війська нанесли 3 ракетних удари по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів Запорізького району.

Тип ракет наразі уточнюється, – додав голова ОВА. Поширити

Крім того, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинки, два автомобілі та господарчі споруди, які розташовані поруч з місцем ударів.