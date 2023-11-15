Тушили пожар после "прилета". Армия РФ обстреляла спасателей под Запорожьем, есть жертвы

Спасатели попали под обстрелы во время российской атаки в Запорожском районе 15 ноября. Двое бойцов ГСЧС погибли, еще трое ранены.
Российские войска вторично обстреляли Запорожскую область
Армия РФ во второй раз обстреляла Запорожский район. Это произошло в то время, когда местные спасатели тушили пожар после “прилета”. Есть жертвы.
О трагедии сообщил министр МВД Украины Игорь Клименко в Telegram,
Кроме того, по данным главы МВД, еще трое спасателей получили травмы.
Как отметил глава МВД, россияне в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру, из-за чего произошло возгорание. Сотрудники ГСЧС в считанные минуты уже были на месте происшествия. Тогда оккупанты нанесли повторный удар.
Позже стало известно, кто именно погиб сегодня в результате вражеского удара по Запорожскому району.
Армия РФ атаковала Запорожскую область
Российские войска 15 ноября ударили ракетами по Запорожскому району области. Один человек погиб, семь получили ранения.
Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram.
По словам Малашко, с 09:50 до 10:18 российские войска нанесли 3 ракетных удара по гражданской инфраструктуре одного из населенных пунктов Запорожского района.
Кроме того, взрывной волной и обломками повреждены дома, два автомобиля и хозяйственные постройки, расположенные рядом с местом ударов.