Тушили пожар после "прилета". Армия РФ обстреляла спасателей под Запорожьем, есть жертвы
Категория
Украина
Дата публикации

Тушили пожар после "прилета". Армия РФ обстреляла спасателей под Запорожьем, есть жертвы

Игорь Клименко
Запорожская область
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Спасатели попали под обстрелы во время российской атаки в Запорожском районе 15 ноября. Двое бойцов ГСЧС погибли, еще трое ранены.

Российские войска вторично обстреляли Запорожскую область

Армия РФ во второй раз обстреляла Запорожский район. Это произошло в то время, когда местные спасатели тушили пожар после “прилета”. Есть жертвы.

О трагедии сообщил министр МВД Украины Игорь Клименко в Telegram,

В результате вражеских обстрелов, к сожалению, двое сотрудников ГСЧС погибли. Нашим героям без оружия теперь навсегда 31 и 34, – рассказал он.

Кроме того, по данным главы МВД, еще трое спасателей получили травмы.

Также пострадали четверо гражданских лиц, – добавил Клименко.

Как отметил глава МВД, россияне в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру, из-за чего произошло возгорание. Сотрудники ГСЧС в считанные минуты уже были на месте происшествия. Тогда оккупанты нанесли повторный удар.

Позже стало известно, кто именно погиб сегодня в результате вражеского удара по Запорожскому району.

Виталий Накаряков и Сергей Дорогокупля. Молодые, преданные своему делу спасатели. Их жизнь сегодня цинично оборвала Россия. Виталию навсегда останется 31, Сергею – 34.

Парни работали на месте обстрела в Запорожской области, когда оккупанты нанесли повторный удар.

Это болезненная потеря для всех нас. Мы соболезнуем близким погибших, – сообщили в ГСЧС.

Армия РФ атаковала Запорожскую область

Российские войска 15 ноября ударили ракетами по Запорожскому району области. Один человек погиб, семь получили ранения.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram.

По состоянию на эту минуту известно о 1 погибшем мужчине и семи раненых лицах, из которых двое – женщины, – рассказал он.

По словам Малашко, с 09:50 до 10:18 российские войска нанесли 3 ракетных удара по гражданской инфраструктуре одного из населенных пунктов Запорожского района.

Тип ракет пока уточняется, – добавил глава ОВА.

Кроме того, взрывной волной и обломками повреждены дома, два автомобиля и хозяйственные постройки, расположенные рядом с местом ударов.

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