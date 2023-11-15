Тушили пожар после "прилета". Армия РФ обстреляла спасателей под Запорожьем, есть жертвы

Спасатели попали под обстрелы во время российской атаки в Запорожском районе 15 ноября. Двое бойцов ГСЧС погибли, еще трое ранены.

Российские войска вторично обстреляли Запорожскую область

Армия РФ во второй раз обстреляла Запорожский район. Это произошло в то время, когда местные спасатели тушили пожар после “прилета”. Есть жертвы.

О трагедии сообщил министр МВД Украины Игорь Клименко в Telegram,

В результате вражеских обстрелов, к сожалению, двое сотрудников ГСЧС погибли. Нашим героям без оружия теперь навсегда 31 и 34, – рассказал он. Поделиться

Кроме того, по данным главы МВД, еще трое спасателей получили травмы.

Также пострадали четверо гражданских лиц, – добавил Клименко. Поделиться

Как отметил глава МВД, россияне в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру, из-за чего произошло возгорание. Сотрудники ГСЧС в считанные минуты уже были на месте происшествия. Тогда оккупанты нанесли повторный удар.

Позже стало известно, кто именно погиб сегодня в результате вражеского удара по Запорожскому району.

Виталий Накаряков и Сергей Дорогокупля. Молодые, преданные своему делу спасатели. Их жизнь сегодня цинично оборвала Россия. Виталию навсегда останется 31, Сергею – 34. Поделиться

Парни работали на месте обстрела в Запорожской области, когда оккупанты нанесли повторный удар. Поделиться

Это болезненная потеря для всех нас. Мы соболезнуем близким погибших, – сообщили в ГСЧС. Поделиться

Армия РФ атаковала Запорожскую область

Российские войска 15 ноября ударили ракетами по Запорожскому району области. Один человек погиб, семь получили ранения.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram.

По состоянию на эту минуту известно о 1 погибшем мужчине и семи раненых лицах, из которых двое – женщины, – рассказал он. Поделиться

По словам Малашко, с 09:50 до 10:18 российские войска нанесли 3 ракетных удара по гражданской инфраструктуре одного из населенных пунктов Запорожского района.

Тип ракет пока уточняется, – добавил глава ОВА. Поделиться

Кроме того, взрывной волной и обломками повреждены дома, два автомобиля и хозяйственные постройки, расположенные рядом с местом ударов.