Армія РФ використовує у боях під Авдіївкою вкрадену в Грузії бронетехніку

Під час штурмів в районі Авдіївки на Донеччині протягом жовтня злочинна армія РФ використовувала вкрадені в армії Грузії у 2008 році БМП-1У.

Що відомо про використання армією РФ вкраденої в Грузії бронетехніки в Україні

За інформацією аналітиків порталу Defence-ua, щонайменще одна така бойова, броньована машина піхоти була знищена під час боїв в районі Авдіївки.

Це зафіксувала РУБпАК 47-ої механізованої бригади. Вперше про те, що російські окупанти використовють навіть БМП-1У, вкрадені у Грузії 15 років тому, стало відомо у вересні з відео російських пропагандистів.

Де до цього часу окупанти зберігали "грузинські" БМП-1У, і скільки машин цього типу взяли на озброєння росіяни невідомо. Відомо лише, що тоді росіяни вкрали в Грузії 14 одиниць БМП-1У.

За інформацією аналітиків видання, російські окупанти замінили на вкрадених грузинських БМП гармату - замість ЗТМ-1 там стоїть російська 2А72.

Що відомо про використання армією РФ старої бронетехніки у боях під Авдіївкою

Автори матеріалу зазначають, що окрім цього російські військові злочинці під час штурмів в районі Авдіївки використовували такі раритетні види техніки як, БТР-90 і БТР-50.

Аналітики припустили, що під час планування наступу у бік Авдіївки командування злочинної армії свідомо зняло всі залишки старої бронетехніки зі складів зберігання, з розрахунком або на максимальний тиск на позиції ЗСУ, або ж- на потенційні власні високі втрати при штурмі міста.

Російські окупаційні війська збільшили кількість атак на Авдіївському напрямку. Крім того, загарбники нарощують застосування авіабомб у Донецькій області.