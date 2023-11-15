Армия РФ использует в боях под Авдеевкой украденную в Грузии бронетехнику

Во время штурмов в районе Авдеевки Донецкой области в течение октября преступная армия РФ использовала украденные в армии Грузии в 2008 году БМП-1У.

Что известно об использовании армией РФ украденной в Грузии бронетехники в Украине

По информации аналитиков портала Defence-ua, по меньшей мере, одна такая боевая, бронированная машина пехоты была уничтожена во время боев в районе Авдеевки.

Это зафиксировала РУБпАК 47-й механизированной бригады. Впервые о том, что российские оккупанты используют даже БМП-1У, украденные в Грузии 15 лет назад, стало известно в сентябре по видео российских пропагандистов.

Где до этого времени оккупанты хранили "грузинские" БМП-1У, и сколько машин этого типа взяли на вооружение россияне неизвестно. Известно лишь, что тогда россияне украли у Грузии 14 единиц БМП-1У.

По информации аналитиков издания, российские оккупанты заменили на украденных грузинских БМП пушку - вместо ЗТМ-1 там стоит российская 2А72.

Что известно об использовании армией РФ старой бронетехники в боях под Авдеевкой

Авторы материала отмечают, что кроме этого российские военные преступники во время штурмов в районе Авдеевки использовали такие раритетные виды техники, как БТР-90 и БТР-50.

Аналитики предположили, что во время планирования наступления в сторону Авдеевки командование преступной армии сознательно сняло все остатки старой бронетехники со складов хранения, с расчетом либо на максимальное давление на позиции ВСУ, либо на потенциальные собственные высокие потери при штурме города.

Российские оккупационные войска увеличили количество атак на Авдеевском направлении. Кроме того, захватчики наращивают применение авиабомб в Донецкой области.