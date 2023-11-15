Военные армии РФ пытаются сбежать с левого берега Днепра в Херсонской области — спикер ОСУВ Юг

Военные российской оккупационной армии пытаются массово сбежать с левого берега Днепра в Херсонской области после создания украинскими военными плацдарма в этом районе.
Что происходит на левом берегу Днепра в Херсонской области
По информации руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, в настоящее время случаи дезертирства со стороны военных оккупационной российской армии на левом берегу Днепра в Херсонской области единичны, поскольку командование пытается удержать оккупантов на позициях.
Она подчеркнула, что внимание командования оккупационной российской армии на левом берегу Днепра сосредоточено на удержании подразделений на определенных позициях.
Гуменюк уточнила, что уже разобравшиеся с ландшафтом подразделения россиян пытаются постепенно оттягиваться назад.
Что известно о ситуации в районе Купянска на Харьковщине
По словам спикера командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, преступная армия РФ завершила перегруппировку в районе Купянска и возобновила масштабное наступление в направлении города.
Представитель ВСУ сообщил, что на этом направлении россияне в течение суток нанесли 19 авиационных ударов, применяя весь арсенал своей авиации – штурмовую, бомбардировочную, а также вертолеты огневой поддержки.
Кроме того, оккупанты привлекли 25 дронов-камикадзе и совершили 532 артиллерийских обстрела.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-