Военные армии РФ пытаются сбежать с левого берега Днепра в Херсонской области — спикер ОСУВ Юг
Категория
Украина
Дата публикации

Военные армии РФ пытаются сбежать с левого берега Днепра в Херсонской области — спикер ОСУВ Юг

Военные армии РФ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Военные российской оккупационной армии пытаются массово сбежать с левого берега Днепра в Херсонской области после создания украинскими военными плацдарма в этом районе.

Что происходит на левом берегу Днепра в Херсонской области

По информации руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, в настоящее время случаи дезертирства со стороны военных оккупационной российской армии на левом берегу Днепра в Херсонской области единичны, поскольку командование пытается удержать оккупантов на позициях.

В них преуспевает дезертирство. Это нравственно-психологический дух оккупационного войска. Они действительно пытаются выискивать способы оттуда забраться, но это единичные случаи, которые прибегают к некоторым, - отмечает Гуменюк.

Она подчеркнула, что внимание командования оккупационной российской армии на левом берегу Днепра сосредоточено на удержании подразделений на определенных позициях.

Гуменюк уточнила, что уже разобравшиеся с ландшафтом подразделения россиян пытаются постепенно оттягиваться назад.

Они чувствуют, как их прижигает и со стороны самого Днепра, и со стороны Запорожского направления, где есть активность сил обороны. И в таком случае им приходится проводить подворовые обходы не только в поисках местных жителей, но и в поисках своих, чтобы вернуть их в подразделения, - объясняет пресс-секретарь ОСУВ "Юг".

Что известно о ситуации в районе Купянска на Харьковщине

По словам спикера командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, преступная армия РФ завершила перегруппировку в районе Купянска и возобновила масштабное наступление в направлении города.

Враг перегруппировался, дальше наступает с нескольких направлений на Купянск, хочет повторно оккупировать этот город, ведь это важный логистический центр, через который осуществлялись поставки провианта и боеприпасов для вражеской армии, - отмечает Фитьо.

Представитель ВСУ сообщил, что на этом направлении россияне в течение суток нанесли 19 авиационных ударов, применяя весь арсенал своей авиации – штурмовую, бомбардировочную, а также вертолеты огневой поддержки.

Кроме того, оккупанты привлекли 25 дронов-камикадзе и совершили 532 артиллерийских обстрела.

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