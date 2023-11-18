Левый берег Херсонской области. Эксперты назвали территорию под контролем ВСУ

Украинские силы отразили плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области. ВСУ 17 ноября продлили наземные операции на левом берегу Херсонской области. Пока бои продолжаются возле населенных пунктов Пойма, Песчановка и Крынки.

Сколько километров на левом берегу Херсонской области уже контролируют ВСУ

В частности, российский блоггер заявил, что наши войска контролируют 10 квадратных километров территории вблизи Кринок по состоянию на 16 ноября.

Его коллега утверждал, что оккупанты вели бои на истощение близ Кринок. Российские милблогеры 17 ноября писали, что захватчики отразили несколько попыток небольших украинских переправ через реку вдоль линии Пойма-Крынки и что украинские силы тяжело перебрасывают технику и людей на украинские позиции на восточном берегу.

Военный обозреватель группы Информационное сопротивление Константин Машовец отметил, что ближайшая цель Сил обороны Украины – перерезание трассы Олешки – Новая Каховка (дорога Т2206), расстояние до которой составляет 5-7 км.

Что представляет главную угрозу для армии РФ на юге Украины

По мнению летчика-инструктора, полковника ВСУ в запасе и военного эксперта Романа Свитана в эфире 24 канала, после того, как украинские военные начали продвигаться на левом берегу Днепра в Херсонской области, преступная армия РФ может ограничить наступательные действия в районе Авдеевки и перебросить часть подразделений в Херсонскую область, однако, также может поступить наоборот.

Военный эксперт считает, что россияне, скорее всего, покинут левый берег Днепра в Херсонской области.

Свитан отметил, что для оккупационной российской армии наиболее важным направлением остается Авдеевка, чтобы устранить угрозу потери северной части Донецка.

По его словам, после того, как российские оккупанты начнут отступать от Авдеевки, украинские военные смогут зайти на блокпост в районе Ясиноватой и направлении объездной дороги между Донецком, Ясиноватой и Макеевкой.