Цезар з ЛСР попередив про божевільні плани Путіна в разі програшу України — відео

Російський президент Володимир Путін має плани відновити кордони Радянського союзу та Варшавського договору, якщо Україна програє. Про це розповів заступник командира Легіону «Свобода Росії» з позивним «Цезар» в інтерв'ю online.ua.
Путін хоче відновити кордони СРСР
Цезар впевнений, що теза про те, що якщо Україна програє, то Путін не зупиниться і йтиме далі є абсолютно реальною.
Цезар висловив подяку країнам Балтії та Польщі за допомогу, тому що чудово розуміють, що зіткнуться з тим самим, з чим зіткнулися у 1939-40-ті роки: з окупацією, винищенням найкращого, що в цих країнах є.
За словами Цезаря, коли війна закінчиться, що буде нешвидко, Україна може стати експортером безпеки до Європи. Це та функція, яку нині жодна європейська країна виконати не може.
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