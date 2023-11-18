Цезар з ЛСР попередив про божевільні плани Путіна в разі програшу України — відео

Російський президент Володимир Путін має плани відновити кордони Радянського союзу та Варшавського договору, якщо Україна програє. Про це розповів заступник командира Легіону «Свобода Росії» з позивним «Цезар» в інтерв'ю online.ua.

Путін хоче відновити кордони СРСР

Цезар впевнений, що теза про те, що якщо Україна програє, то Путін не зупиниться і йтиме далі є абсолютно реальною.

Вона була реальною півтора роки тому, і зараз вона абсолютно реальна. Якщо цього людожера не зупинити, він піде далі, намагаючись відновити кордони спочатку Радянського Союзу, потім Варшавського договору. Він у цьому плані справді збожеволів. Поширити

Він справді повністю збожеволів, оскільки він усе своє життя крав і прокрався до такої міри, і зібрав навколо себе таких “підспівників”, які постійно йому 20 років розповідали про його геніальність, велич, що він дуже сильно повірив у себе і вирішив, що він зможе стати Володимиром Червоне Сонечко №2, збирачем руських земель. Поширити

Цезар висловив подяку країнам Балтії та Польщі за допомогу, тому що чудово розуміють, що зіткнуться з тим самим, з чим зіткнулися у 1939-40-ті роки: з окупацією, винищенням найкращого, що в цих країнах є.

Тому вони чудово розуміють, що краще передати техніку, озброєння Україні зараз, аніж згодом воювати, захищатися на своїй землі. Поширити

За словами Цезаря, коли війна закінчиться, що буде нешвидко, Україна може стати експортером безпеки до Європи. Це та функція, яку нині жодна європейська країна виконати не може.